Solare in verticale: la startup che ridisegna il fotovoltaico urbano

Nel cuore del Texas, dove il sole picchia forte e la terra sembra non finire mai, sta prendendo forma un’idea che potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo all’energia solare. Si chiama Janta Power, ed è una giovane azienda che ha deciso di ribaltare letteralmente la prospettiva del fotovoltaico. Invece di distendere i pannelli a terra come si è sempre fatto, li ha fatti salire in verticale, trasformandoli in torri tridimensionali capaci di catturare ogni raggio di luce da ogni direzione possibile.

Janta Power vuole ribaltare il fotovoltaico: pannelli verticali che inseguono il sole

Il principio è semplice, ma rivoluzionario: più superficie esposta, meno spazio occupato. Queste strutture, che ricordano un po’ dei totem futuristici, riescono a generare fino al 50% in più di energia rispetto ai classici pannelli piani, pur utilizzando solo un terzo dell’area necessaria. In un mondo in cui i terreni diventano sempre più costosi e preziosi, questa è una promessa che non passa inosservata. Pensate a cosa significa poter installare un impianto solare anche dove lo spazio è scarso — come nei pressi di aeroporti, data center o aree urbane dense — senza sacrificare efficienza.

C’è poi un aspetto ingegneristico che rende il tutto ancora più affascinante. Ogni torre è costruita in acciaio e ancorata con fondamenta modulari, resistendo a venti che possono superare i 270 km/h. E non restano ferme a guardare il cielo: grazie a un sistema di inseguimento solare integrato, le torri ruotano lentamente durante la giornata, seguendo il percorso del sole. Così riescono a catturare anche la luce del mattino e quella più bassa del tramonto, mantenendo una produzione stabile e costante. Non ci sono più picchi o cali improvvisi, solo un flusso regolare di energia che semplifica anche la gestione della rete elettrica.

Sul fronte economico, i dati parlano chiaro: il costo dell’elettricità prodotta da queste torri 3D si aggira intorno a 0,05 euro per kWh, molto al di sotto della media mondiale. In pratica, Janta Power è già competitiva rispetto alle fonti tradizionali, senza bisogno di grandi incentivi o tempi lunghi di ammortamento.

L’azienda ha già raccolto 5,5 milioni di dollari per portare la propria tecnologia sul mercato, e i primi impianti pilota sono in corso al Dallas–Fort Worth International Airport, a Monaco di Baviera e all’interno della rete spagnola Aena. Se le sperimentazioni daranno i risultati sperati, potremmo presto vedere queste eleganti torri solari spuntare un po’ ovunque, simbolo di un futuro in cui l’innovazione non solo cattura la luce del sole — ma anche la nostra immaginazione.