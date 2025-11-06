Insta360 Go Ultra in promozione su AliExpress: l’action camera è super scontata

AliExpress apre le porte del proprio store di e-commerce a nuovi sconti molto speciali, con una serie di sconti davvero imperdibili, applicati anche su modelli e dispositivi di altissimo livello, come ad esempio la Insta360 GO Ultra, una action camera che fa gola a centinaia di migliaia di utenti, e che oggi è finalmente disponibile a prezzo fortemente scontato.

La minuscola videocamera in 4K è 53 grammi di pura potenza, integra difatti un sensore da 1/1,28″, con chip IA a 5 nanometri a tessere le fila di prestazioni e performance al top. I video, come anticipato del resto, possono essere registrati al massimo in 4K a 60fps, includendo anche sensore di luminosità ambientale e una serie di modalità molto interessanti: PureVideo e Active HDR in primis. Il massimo angolo di ripresa è di 156 gradi, con registrazione dei dati su microSD removibile (acquistabile a parte, non inclusa in confezione). L’autonomia rappresenta sicuramente uno dei suoi punti di forza, raggiungendo una durata complessiva di 70 minuti in modalità standalone e di 200 minuti accoppiata con l’action pod (da notare anche i tempi di ricarica ridottissimi, soli 18 minuti dallo 0 all’80%).

Proprio l’utilizzo dell’Action Pod la rende estremamente versatile, integrando un display touchscreen orientabile da 2,5 pollici, con possibilità di effettuare lo zoom in 4K e controllare l’intera videocamera con il solo ausilio delle proprie dita.

AliExpress, ecco lo sconto da non perdere sulla Insta360 Go Ultra

Il prezzo di vendita di base del prodotto sarebbe di 915 euro, ma grazie alla promozione che AliExpress ha deciso di attivare in questi giorni, la spesa finale per il suo acquisto corrisponde esattamente a soli 356,37 euro. Premete questo link per acquistarla.

Il prodotto viene spedito direttamente dalla Francia, con consegna a domicilio in tempi veramente molto brevi, e la possibilità di riceverlo in modo completamente gratuito, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.