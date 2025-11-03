Asteroide ha colpito la Cina 10.000 anni fa, impatto pari a 40 bombe atomiche

Un misterioso asteroide caduto oltre diecimila anni fa nel nord-est della Cina avrebbe scatenato una delle esplosioni più potenti mai viste. Secondo le nuove analisi dei geologi, l’impatto sarebbe stato pari a quello di 40 bombe atomiche, tanto da cambiare per sempre il paesaggio della regione cinese di Heilongjiang. L’onda d’urto avrebbe spazzato via tutto nel raggio di chilometri, lasciando dietro di sé un cratere e una scia di distruzione che la natura ha impiegato millenni a cancellare.

Gli studiosi hanno trovato prove inequivocabili di quell’antico disastro. Dai frammenti di roccia fusa, ai minerali deformati dal calore estremo e soprattutto diverse tracce di quarzo scioccato. Trattasi di una struttura che si forma solo in caso di impatti cosmici. Tutto indica che un corpo celeste di circa 50 metri di diametro abbia attraversato l’atmosfera a velocità vertiginosa, liberando un’energia immensa capace di modificare perfino il clima locale per anni.

Un impatto che ha cambiato per sempre il paesaggio circostante

L’asteroide è entrato nell’atmosfera terrestre a una velocità impensabile e dalla forza distruttiva. Fenomeno che ha liberato una quantità di energia enorme al momento della collisione. Oltre al cratere principale, sono stati individuati altri piccoli crateri secondari, segno che il corpo si sarebbe frantumato prima dell’impatto.

Secondo le ricostruzioni, l’esplosione avrebbe generato venti di fuoco e piogge di detriti incandescenti, bruciando la vegetazione e modificando la morfologia della zona. Oggi, le depressioni del terreno e la composizione del suolo raccontano ancora la storia di quell’episodio drammatico. Oltre ad esserne un’ulteriore prova schiacciante.

L’impatto di questa asteroide è una lezione per il presente

Scoperte come questa ricordano quanto la Terra sia vulnerabile agli scontri con altri corpi celesti. Anche se oggi i sistemi di sorveglianza nello spazio tengono sotto controllo migliaia di asteroidi potenzialmente pericolosi, il rischio non è mai del tutto nullo. Capire gli eventi del passato è essenziale proprio per questo, ci prepara meglio al futuro. Ci aiuta a ricordare che basta un singolo impatto per cambiare la storia del pianeta.