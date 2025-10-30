Ingegneria da Formula 1 su rotaia: il CR450 punta al record

La Cina ha appena fatto una cosa che ha dell’incredibile, e non stiamo parlando di una trovata da poco. Hanno preso l’alta velocità ferroviaria e l’hanno letteralmente sparata nell’iperspazio, raggiungendo un primato che fa girare la testa: il loro nuovo prototipo, il CR450, è schizzato a ben 450 chilometri orari durante i test. Dico, quattrocentocinquanta! Metti in prospettiva, il loro precedente gioiello, il CR400, viaggiava già a un rispettabile 350 km/h, ma questo nuovo bolide è andato decisamente oltre, piazzando la Cina sul podio più alto dell’innovazione tecnologica globale in campo ferroviario.

CR450: il treno cinese che sfida i 450 km/h

Non è solo un numero da record, questo treno è pura ingegneria da Formula 1, ma su rotaia. Hanno ottimizzato ogni singola parte per fargli fendere l’aria come un coltello. Hanno allungato il muso aerodinamico da 12 metri e mezzo a 15 metri, ottenendo una riduzione della resistenza dell’aria che è da capogiro, un 22% in meno. E non si sono fermati qui: hanno nascosto le ruote e i carrelli con pannelli speciali per rendere tutto più liscio, hanno abbassato l’altezza complessiva di 20 centimetri e, rullo di tamburi, sono riusciti ad alleggerirlo di ben 55 tonnellate. Il risultato di questa dieta e di questa aerodinamica? Un’accelerazione che ti fa saltare sulla poltrona: da fermo a 350 km/h in meno di cinque minuti. Roba da non credere.

Certo, prima di vederlo sfrecciare quotidianamente ci sarà un bel po’ di strada da fare, o per meglio dire, 600.000 chilometri di test per la certificazione commerciale. Ma le autorità cinesi sono già fiduciose e puntano a metterlo in servizio regolare entro un paio d’anni. E quando arriverà, cambierà davvero le cose, tagliando i tempi di viaggio tra le megalopoli fino al 20%. Shanghai, Chongqing e Chengdu si sentiranno molto più vicine, rendendo gli spostamenti super veloci ed efficienti.

Nuovi limiti per la velocità ferroviaria

Ma, al di là del fattore pratico, qui c’è un messaggio fortissimo. Come ha sottolineato la TV di Stato, questo CR450 è il simbolo del passaggio da un’era del “Made in China” – dove si produceva bene, ma su licenza – a quella del “Created in China“. È la dichiarazione che il Paese non vuole più solo seguire, ma intende guidare l’innovazione a livello mondiale, e lo sta facendo appoggiandosi al colosso CRRC.

Questo treno si inserisce in una rete che è già la più grande e impressionante del pianeta, con oltre 45.000 chilometri di linee dedicate che collegano porti, autostrade e aeroporti, coprendo praticamente l’intero Paese. L’alta velocità in Cina non è più un vezzo, è la spina dorsale della mobilità quotidiana per centinaia di milioni di persone, lo dimostrano gli oltre 213 milioni di viaggi in treno durante l’ultima settimana di festa nazionale. Insomma, il futuro viaggia veloce, e per la Cina, viaggia a 450 chilometri orari. Teniamo d’occhio il 2026: sarà l’anno in cui il mondo intero vedrà il CR450 ridefinire il concetto di viaggio su rotaia.