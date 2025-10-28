I “fiori di DNA” che si muovono da soli: la biotecnologia diventa viva

Avete presente quei film di fantascienza in cui minuscoli robot, quasi invisibili, fanno il lavoro sporco all’interno del corpo umano, aggiustando, curando e riparando? Bene, mettete da parte il cinema, perché in un laboratorio dell’Università del North Carolina, quella roba è appena diventata sorprendentemente reale. Stiamo parlando di un team di ricercatori che ha dato vita a qualcosa di folle e geniale allo stesso tempo: robot microscopici di DNA che si muovono, cambiano forma e reagiscono all’ambiente come se fossero vivi.

Dal laboratorio alla vita: i microrobot di DNA che cambiano forma e funzione

Gli scienziati li hanno affettuosamente soprannominati “fiori di DNA” e, visti al microscopio, devono essere uno spettacolo pazzesco. Immaginate un giardino segreto, invisibile ai nostri occhi, dove questi minuscoli fiori sbocciano e si richiudono con un tempismo perfetto, seguendo una musica che solo loro conoscono: il ritmo dei cambiamenti di temperatura o di acidità nell’acqua.

L’idea alla base è di una semplicità disarmante, ma con un tocco di visione: perché creare materiali rigidi e statici quando la natura stessa ci offre l’esempio di coralli che si contraggono, piante che seguono il sole o tessuti che si adattano agli stimoli? I ricercatori hanno semplicemente deciso di copiare la natura, ma portando il concetto giù, giù, fino alla scala molecolare.

Il risultato è un ibrido che sembra sfidare le leggi della fisica come le conosciamo. Ogni “fiore” è costruito utilizzando minuscoli cristalli di DNA, che rappresentano l’elemento biologico e flessibile, uniti a particelle inorganiche, come oro o ossido di grafene, che aggiungono struttura e resistenza. E qui arriva il bello: quando la temperatura dell’acqua si alza o l’acidità cambia, il DNA reagisce. I petali del fiore si chiudono, si piegano in una frazione di secondo, quasi in un sussulto. Appena l’ambiente torna alle condizioni normali, ecco che la struttura si riapre, perfetta come prima. E questa danza molecolare, questo continuo aprirsi e chiudersi, può ripetersi centinaia di volte senza che il “fiore” si stanchi o perda la sua stabilità. È come osservare la biologia e l’ingegneria che si scambiano un passo di valzer con una precisione chirurgica.

Scienza viva: i robot di DNA che si piegano, reagiscono e si rigenerano da soli

Ronit Freeman, la mente a capo di questo laboratorio, non nasconde che il vero sogno è portare questi “fiori intelligenti” in medicina. Pensate al potenziale: una capsula terapeutica che si apre e rilascia il suo contenuto solo quando rileva l’ambiente acido tipico di un tumore, lasciando stare i tessuti sani. Oppure, robot microscopici programmati per navigare nel flusso sanguigno per sciogliere coaguli o raccogliere campioni biologici, il tutto in modo non invasivo.

Ma non fermiamoci all’ospedale. Gli stessi princìpi potrebbero rivoluzionare i materiali di tutti i giorni. Immaginate superfici che cambiano colore o consistenza in base alla luce, tessuti auto-riparanti come la pelle, o nanobot capaci di assorbire e neutralizzare gli inquinanti nell’aria o nell’acqua. In fondo, quello che stanno facendo in North Carolina è molto più di un semplice esperimento di laboratorio: è un nuovo manifesto per l’ingegneria. Stanno creando macchine che non si limitano a eseguire un comando, ma sono programmate per adattarsi, per reagire e per convivere con il mondo circostante, proprio come fa la vita. È l’inizio di un’era in cui la tecnologia, finalmente, ha deciso di imparare a fare l’organismo vivente.