Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: il tablet DEFINITIVO per chi lavora con Office e per lo studio, RECENSIONE

Copertina Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Non è facile innovare in un segmento ormai dominato da due grandi filosofie: da un lato quella Apple, con il suo iPad Pro chiuso e perfettamente integrato, e dall’altro quella di Samsung, che da anni cerca di ridefinire il concetto di tablet come dispositivo “ibrido” capace di sostituire, almeno in parte, un laptop. Il nuovo Galaxy Tab S11 Ultra rappresenta proprio questo: la maturità di un’idea iniziata ormai diversi anni fa con la serie Tab S. L’ho provato come strumento di lavoro, di scrittura e di svago, e la sensazione è chiara: siamo di fronte al tablet Android più completo mai realizzato. Ma anche a un prodotto che richiede di capire a chi è davvero rivolto.

https://youtu.be/SqxlEZsaEIE

Design e costruzione

Samsung non ha stravolto la formula, ma ha spinto ulteriormente sulla precisione costruttiva. Il Galaxy Tab S11 Ultra è un oggetto maestoso e minimalista: 14 pollici di schermo Dynamic AMOLED 2X incastonati in una scocca in Armor Aluminum, spessa appena 5,1 mm e con un peso di poco superiore ai 645 grammi. È leggermente più leggero e rigido rispetto al modello precedente, e la sensazione al tatto è quella di un vero dispositivo “professionale”.

La cornice è simmetrica, sottile, e contribuisce a un look estremamente pulito, mentre la parte posteriore ospita una fascia satinata che integra il modulo fotocamera e la base magnetica per la S Pen, che ora si ricarica in qualsiasi orientamento. Nonostante le dimensioni, il tablet si impugna bene, e la sensazione di solidità è assoluta. È chiaramente pensato per l’uso da scrivania o con tastiera, ma resta sorprendentemente bilanciato anche in mobilità.

Display

Il vero protagonista è lo schermo, ed è semplicemente magnifico. Parliamo di un pannello Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici (formato 16:10) con risoluzione WQXGA+ (2960×1848), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco che supera i 1000 nit. La resa è di livello cinematografico: neri assoluti, colori ricchi ma precisi, contrasto perfetto. La frequenza adattiva garantisce fluidità totale tanto nella scrittura quanto nel gaming o nella navigazione. La compatibilità con HDR10+ completa il quadro, rendendo l’esperienza visiva di film e serie davvero immersiva.

L’input con la S Pen (inclusa nella confezione) è preciso, senza lag percepibile, e con un feedback tattile migliorato rispetto alla generazione precedente. Il nuovo algoritmo predittivo riduce ulteriormente la latenza, restituendo la sensazione di scrivere su carta. Per chi lavora con immagini o video, la copertura DCI-P3 quasi totale lo rende uno strumento affidabile anche in ambito professionale.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca batte il cuore del top di gamma di MediaTek: il Dimensity 9300. È affiancato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di archiviazione UFS 4.0, espandibile tramite microSD. Le prestazioni sono semplicemente eccellenti: il tablet vola in ogni situazione, dall’editing video in 4K alla gestione di app in multitasking pesante. Samsung DeX — la modalità desktop — è diventata ormai una realtà matura, fluida e stabile, tanto da permettere di collegare il tablet a un monitor esterno e usarlo come un laptop vero e proprio. Durante le mie giornate di lavoro ho gestito file di grandi dimensioni, editing su Lightroom, bozze su Docs e qualche video su Premiere Rush, senza mai percepire rallentamenti o surriscaldamenti eccessivi. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore, più ampio del 30% rispetto alla generazione S9, svolge un ottimo lavoro nel mantenere le temperature sotto controllo. In sintesi: prestazioni da notebook premium, in un corpo da tablet.

Audio e connettività

Il comparto audio è uno dei migliori mai visti su un dispositivo mobile. I quattro speaker AKG con Dolby Atmos offrono un suono pieno, ampio e bilanciato, con una resa spaziale che valorizza tanto i contenuti multimediali quanto le videochiamate. Sul fronte connettività troviamo tutto quello che serve: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 con supporto video e dati, e una variante 5G LTE per chi cerca piena mobilità. Presente anche lo sblocco biometrico sotto il display, preciso e veloce.

Fotocamere

Le fotocamere su un tablet sono spesso un contorno, ma qui Samsung ha fatto un lavoro notevole. Il modulo posteriore include un sensore principale da 13 MP f/2.0 e un ultra-wide da 8 MP, entrambi capaci di girare video fino a 4K 60fps. La qualità è più che buona, con colori naturali e un’ottima gestione delle luci. Davanti, la doppia fotocamera da 12 MP + 12 MP ultra-wide è pensata per videochiamate e conferenze: in ambienti ben illuminati la qualità è sorprendentemente elevata, e il tracking automatico del volto funziona alla perfezione. Non sarà una camera da smartphone, ma per riunioni, didattica e contenuti social è una delle migliori viste su un tablet.

Batteria e ricarica

La batteria da 11.200 mAh è un piccolo mostro di autonomia. Durante i miei giorni di test ho superato tranquillamente le 10 ore di utilizzo misto con Wi-Fi e luminosità automatica. Con un uso più leggero si arriva anche a tre giorni pieni. La ricarica rapida a 45W riporta il tablet al 100% in circa 90 minuti. Il Galaxy Tab S11 Ultra arriva con Android 15 e One UI 8.0, arricchita da tutte le funzioni Galaxy AI. La scrittura assistita con la S Pen, le traduzioni in tempo reale e il riassunto automatico dei testi sono funzioni che, una volta provate, diventano difficili da abbandonare. La modalità DeX è il vero punto di forza: basta collegare tastiera e mouse per trasformare il tablet in un computer portatile a tutti gli effetti. Ma ciò che convince di più è la sinergia con l’ecosistema Galaxy: il passaggio tra smartphone, tablet e laptop è istantaneo, con continuità totale per appunti, notifiche e clipboard.

Esperienza d’uso

Il Tab S11 Ultra non è un tablet per tutti. È uno strumento per chi vuole lavorare, creare e consumare contenuti su un unico dispositivo. Scrivere con la S Pen, montare video, gestire documenti o disegnare: ogni attività è fluida e appagante. Non è pensato per chi cerca un “tablet da divano”, ma per chi vuole sostituire parzialmente un portatile. In questo contesto, Samsung ha raggiunto un equilibrio quasi perfetto tra potenza, autonomia e versatilità.

Conclusioni

Il Samsung Galaxy Tab S11 Ultra parte da 1.349 euro nella versione base (12 GB / 256 GB), un prezzo impegnativo ma coerente con ciò che offre. Aggiungendo la Book Cover Keyboard (venduta separatamente), si ottiene un dispositivo che può davvero sostituire un notebook leggero. È il tablet Android più completo e raffinato del momento. Non è economico, ma è un investimento che restituisce tutto in esperienza, qualità e affidabilità.

Pro e contro

Pro

Display AMOLED 2X eccezionale da 14,6”

Prestazioni da notebook

Ecosistema Galaxy perfettamente integrato

S Pen inclusa e più precisa

Audio AKG con Dolby Atmos di alto livello

Contro

Prezzo elevato

Dimensioni importanti, poco portatile

Ricarica rapida ma non wireless

Il Galaxy Tab S11 Ultra è, a oggi, la migliore espressione di ciò che può essere un tablet Android: potente come un laptop, versatile come uno smartphone e piacevole da usare come un blocco per appunti digitale. Samsung non ha cercato di reinventare la ruota, ma di affinare un prodotto già eccellente. E ci è riuscita. Su AliExpress tanti accessori per il device. Su Amazon invece, lo trovate in sconto.