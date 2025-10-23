MediaWorld: offerte strepitose per un Halloween spettacolare

Halloween è il momento perfetto per concedersi qualche brivido elettronico e quest’anno MediaWorld si diverte a rendere ogni casa un set degno di La Sposa Cadavere. Non servono incantesimi o spiriti tecnologici per far apparire lo schermo perfetto o un suono che vibra nell’anima. Basta un giro tra le promozioni e il gioco è fatto: l’autunno si colora di pixel, di musica e di caffè che profuma di upgrade. MediaWorld lancia una collezione di offerte che accendono la curiosità anche dei fantasmi più esigenti. Chi ama il comfort trova il suo dolce incubo tra schermi 4K, cuffie che sussurrano come anime gentili e laptop pronti a risvegliare la creatività. Nessun trucco, solo dolcetti tecnologici perfetti per un Halloween da urlo.

Le offerte MediaWorld strepitose

Nel mondo MediaWorld, le occasioni di ottobre fanno girare la testa come un film di Burton. La LG UHD AI 43UA75006LA TV LED da 43″ si offre con una qualità UHD 4K a soli 319 euro, perfetta per rivedere i tuoi film preferiti. Il SAMSUNG Galaxy A56 5G da 256GB è pronto a connetterti a velocità spettrali per 429 euro. Per chi vuole ascoltare i sussurri dell’aldilà in alta definizione, ecco gli APPLE AirPods 4 a 129 euro. MediaWorld propone anche il PHILIPS 24E1N1100A/00 MONITOR da 23,8″ a 79 euro, un affare che quasi fa paura per quanto è buono.

C’è poi il Tablet LENOVO Tab TB311FU da 128 GB e 10,1″ Luna Grey a 129 euro, e per chi cerca uno schermo più grande, il LENOVO Idea Tab da 11″ e 128 GB a 189 euro. Non mancano offerte per i lavoratori notturni: ACER Aspire Go 15 AG15-71P da 15,6″ a 699 euro, o la STAMPANTE LASER BROTHER DCP-1612WMW a 149 euro, ideali per chi deve stampare contratti. E per finire, la DE’LONGHI Rivelia EXAM440.55.G in pebble grey a 699 euro: il caffè non sarà più lo stesso, neppure alle tre del mattino. E per i fan dei telefilm spettrali, la HISENSE 32A5Q Smart TV 32″ QLED Full HD Dolby Atmos a 199 euro completa il cerchio magico delle offerte MediaWorld.