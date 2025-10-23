Ad
Euronics: EXTRA sconti da favola e da paura

Euronics vi regala un Halloween unico con prezzi da incubo, gadget irresistibili e tecnologia che trasforma ogni notte in un sogno da paura

scritto da Rossella Vitale
euronics offerte volantino

Voi che amate il mix di dolce e spaventoso tipico di “Nightmare Before Christmas”, preparatevi: Halloween quest’anno arriva tra luci tremolanti ed Euronics sembra aver evocato un piccolo incantesimo tutto tecnologico. Immaginate un salotto illuminato da lampade arancioni e ombre che danzano sui muri, mentre voi ridete davanti a storie di fantasmi e piccole magie quotidiane. Ma il vero brivido non arriva da Jack Skeletron, bensì dalle sorprese che attendono chi sfoglia il catalogo Euronics. Tra risate, urletti improvvisi e magari un biscotto caduto a terra, scoprirete che la tecnologia può diventare il vostro complice segreto per un Halloween allegro e senza stress. Le serate si colorano di luci, i corridoi diventano passaggi misteriosi, e ogni angolo sembra raccontare una storia: ma questa volta la magia è fatta di sconti, di promozioni e di gadget irresistibili. Niente urla spaventose, solo stupore per prezzi che sembrano usciti da un sogno animato.

Promozioni mostruose e  zuccherose di Euronics

Da Euronics la Dyson V11 Fluffy Nickel/Red è proposta a €399, perfetta per pulizie leggere come una brezza spettrale. Sempre da Euronics, la Smart TV HAIER MINI LED UHD 4K 55″ H55M90EUX 144Hz vi regalerà serate cinematografiche mozzafiato a €599. L’ACER Aspire Go 15 AG15-71P-56N9 Silver costa €599 da Euronics, ideale per studio e lavoro senza frenesia. Da Euronics, la BOSCH Asciugatrice Serie 4 WTH85208II 8Kg Classe E è a €499, mentre la EPSON ECOTANK ET-1810 Nero a €139 promette stampe senza pensieri.

Per chi ama il digitale, Euronics propone il SAMSUNG Galaxy Tab A9+ WIFI 256GB Gray a €229, e l’OPPO RENO13 F 5G 8+256 Granite Grey a €249. Gamer avvisati: da Euronics, la SONY ASTRO BOT PS5 costa €68,99, SONY GHOST OF YOTEI a €79,99, e la Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon Z-A NS2 Ed. Nero a €509,99Euronics trasforma Halloween in un’esperienza digitale da sogno, tra prodotti imperdibili e prezzi da brivido.

