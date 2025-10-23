Esselunga: offerte da urlo per un Halloween da veri acchiappafantasmi

Halloween si avvicina e, tra una maschera e una risata, c’è chi sente strani rumori in casa. Niente paura, non serve chiamare i Ghostbusters! Forse è solo la vecchia lavatrice che reclama un po’ di meritato riposo dopo anni di onorato servizio. E se volete dare una rinfrescata anche al vostro angolo cucina, Esselunga ha deciso di metterci lo zampino con offerte capaci di far sorridere persino un fantasma. In questo ottobre, tra dolcetti, scherzetti e tazze di cioccolata calda, è il momento ideale per dare nuova vita agli elettrodomestici senza prosciugare il portafoglio. Esselunga vi accoglie con la solita combinazione di praticità e simpatia: qui le promozioni non spaventano, fanno sorridere. Se c’è un posto dove i prezzi bassi non fanno paura, è proprio questo. Preparatevi, dunque, a un Halloween domestico pieno di sorprese: perché tra un costume e una fetta di torta al cioccolato, il vero brivido sarà scoprire quanto poco può costare tanta comodità. E ora, zaini protonici pronti e via… verso le offerte!

Le offerte super di Esselunga

Le occasioni di Esselunga sono da catturare al volo. La lavatrice DAYA DSW81225M15A2 è proposta a € 259, ideale per chi cerca prestazioni solide. Sempre da Esselunga, il frigorifero combinato DAYA DSCB170XE costa € 199, perfetto per gli spazi ridotti. Se serve un’altra lavatrice, Esselunga offre la DAYA DSW-61025M15A1 a € 229, efficiente e conveniente.

Chi desidera affidabilità troverà da Esselunga la WHIRLPOOL WSB 725 D IT a € 339, mentre l’asciugatrice WHIRLPOOL C WD 83M WBS IT è a € 479. Non manca la robusta HOOVER HW29AMBS, disponibile a € 349 da Esselunga. E per chi vuole più spazio, Esselunga propone il frigorifero SAMSUNG RB38C600DSA in promozione a € 599. Tutte le offerte sono valide fino al 31 ottobre: una data che, da Esselunga, conviene più che mai.