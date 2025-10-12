Ad
Le promozioni di Esselunga accendono l’autunno con EA SPORTS FC 26, offerte tech e un’atmosfera che profuma di dolcetti, scherzetti e occasioni vere.

Esselunga: promozioni da paura per un autunno da giocare

C’è chi ad Halloween si traveste da strega e chi, più saggiamente, si traveste da cacciatore di offerte e se pensi che solo le zucche possano brillare nella notte, aspetta di scoprire cosa ha preparato Esselunga. Le promozioni di questo autunno sono un mix perfetto tra divertimento, tecnologia e convenienza, una pozione magica senza ingredienti segreti ma con tanto gusto per il risparmio. È qui che Esselunga colpisce con il suo tocco da maestro, trasformando una semplice spesa in un’avventura piena di sorprese. Mentre fuori le foglie cadono, dentro regna l’entusiasmo: un autunno fatto di gioco, foto e connessioni. E non serve nessuna bacchetta magica, perché a far sorridere ci pensa Esselunga, con offerte vere e tangibili che danno un senso nuovo al “dolcetto o scherzetto?”.

 Le promozioni che fanno centro ora da Esselunga

Esselunga: promo INCREDIBILE su videogioco EA SPORT FC 26 PS5

A questo punto, preparati: Esselunga scende in campo con offerte che meritano un applauso. Per gli appassionati di calcio virtuale, EA SPORTS FC 26 per PS5 è disponibile a 69 euro, un prezzo che fa battere il cuore di chi sogna di segnare sotto la pioggia… anche se davanti al televisore. Se invece resti fedele alla generazione precedente, EA SPORTS FC 26 per PS4 ti aspetta a 69,90 euro, con la stessa adrenalina e una valanga di emozioni da controller in mano.

Ma Esselunga non pensa solo ai gamer: tra le sue proposte spunta anche uno smartphone di ultima generazione, perfetto per chattare, scattare foto memorabili e tenere tutto sotto controllo con un semplice tocco. È la scelta giusta per chi vuole coniugare praticità e stile senza rinunciare alla qualità. Con ogni offerta, Esselunga dimostra che l’autunno può essere una stagione di vere scoperte. Che tu sia tra i gol virtuali o dietro l’obiettivo, Esselunga ti accompagna con sorprese concrete. Quindi, approfittane subito!

