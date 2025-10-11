Teenager inventa una tartaruga robot con AI per salvare i fondali marini

tartaruga robot AI

Un quindicenne canadese ha sviluppato una tartaruga robotica alimentata dall’intelligenza artificiale per monitorare e proteggere gli ecosistemi marini. Il giovane inventore, Evan Budz, ha conquistato il primo premio alla EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) 2025, competizione europea dedicata ai progetti scientifici giovanili. L’idea è stata premiata per l’originalità, la precisione dei risultati e l’impatto ambientale potenziale.

Una tartaruga robot per osservare e proteggere i mari

Il progetto, chiamato “AI Turtle”, è un robot sottomarino autonomo in grado di muoversi come una vera tartaruga marina. Alimentato da batterie ricaricabili, il dispositivo impiega algoritmi di intelligenza artificiale per navigare, raccogliere dati ambientali e individuare minacce per i fondali, come lo sbiancamento dei coralli, la presenza di rifiuti plastici o specie invasive.

L’obiettivo dichiarato da Budz è quello di “rendere i monitoraggi ecologici più sostenibili e precisi”, riducendo al minimo l’intervento umano diretto negli ambienti marini fragili. Grazie ai sensori integrati e a un sistema di analisi visiva basato su machine learning, la tartaruga può riconoscere pattern ricorrenti nei dati raccolti, segnalando aree critiche che richiedono attenzione o interventi. Secondo i test condotti dal giovane inventore, il prototipo ha raggiunto un tasso di accuratezza del 96% nell’individuazione di fenomeni di sbiancamento dei coralli. I primi esperimenti si sono svolti in piccoli specchi d’acqua artificiali — tra cui, racconta Budz, “il laghetto dei nonni” — ma i risultati fanno sperare in un’applicazione su scala reale.

Design biomimetico e impatto minimo sull’ambiente

La forma e il movimento della tartaruga robot sono studiati per imitare il più fedelmente possibile l’animale vero. Le pinne meccaniche riproducono i movimenti naturali del nuoto, permettendo al robot di muoversi in modo silenzioso e armonioso, evitando di spaventare pesci o altri organismi marini.

Questo approccio biomimetico — cioè ispirato ai modelli presenti in natura — ha un vantaggio cruciale: riduce l’impatto ambientale delle operazioni di monitoraggio, che spesso comportano l’uso di veicoli sottomarini rumorosi o invasivi. Budz ha spiegato che la scelta della tartaruga come modello è nata da un’esperienza personale: “Durante un campeggio ho visto una tartaruga marina nuotare e mi ha colpito la sua eleganza. Ho pensato che un robot simile avrebbe potuto fare del bene senza disturbare nessuno.”