Expert: prezzi che fanno tremare per quanto sono da URLO

Pensate a quando bussavate alle porte dei vicini per il classico “dolcetto o scherzetto”. Ora immaginate la stessa emozione, ma con un carrello pieno di tecnologia, elettrodomestici e occasioni che non fanno paura al conto in banca. In questi giorni Expert ha deciso di mascherarsi da stregone del risparmio e di lanciare incantesimi che fanno crollare i prezzi come torri di carte. Non c’è bisogno di correre tra zucche e fantasmi per vivere questa magia: basta avere voglia di concedersi un po’ di novità. Expert vi accompagna in un viaggio fatto di schermi luminosi, smartphone più intelligenti di una civetta magica e piccoli elettrodomestici pronti a darvi una mano senza chiedere nulla in cambio. Halloween diventa così l’occasione perfetta per rinnovare la casa, aggiornare il vostro mondo digitale e sorridere davanti a sconti che sembrano arrivare direttamente da un’altra dimensione. I mostri? Lasciateli fuori dalla porta!

Expert e le sue magie di sottoprezzo

Il Realme 14x 5G Carbon Black vi attende a 179,90 euro, lo Xiaomi Redmi Note 14 5G Midnight Black con 8GB di RAM e 256GB di memoria vi tenta a 299,90 euro, e il Motorola Moto g05, completo di fotocamera da 50MP e batteria da 5200mAh, è vostro con Expert a 129,90 euro. Expert propone poi il Lenovo Ideapad Slim 3 con processore Intel Core i7, 16GB di RAM e 512GB di SSD a 799 euro, insieme all’Acer Aspire Go 15 a 399 euro.

Se sognate un salotto più coinvolgente, il TV LG 50UA75006LA con 50 pollici e risoluzione 4K vi fa compagnia a 299 euro. Expert pensa anche alle necessità di casa: il Rowenta DW4308 ferro da stiro arriva da Expert a 39,90 euro, la lavabiancheria Electrolux Serie 600 Sensicare da 10kg si propone a 399 euro, e per gli amanti del caffè, la De Longhi Magnificas ECAM21.110.B a 279 euro diventa una tentazione irresistibile. Tutto questo solo da Expert, dove Halloween sa di convenienza vera.