Expert: prezzi che fanno tremare per quanto sono da URLO

Da Expert vi aspettano sconti incredibili che trasformano la caccia all’offerta in un’avventura più divertente di una notte di Halloween

scritto da Rossella Vitale
Expert: prezzi che fanno tremare per quanto sono da URLO

Pensate a quando bussavate alle porte dei vicini per il classico “dolcetto o scherzetto”. Ora immaginate la stessa emozione, ma con un carrello pieno di tecnologia, elettrodomestici e occasioni che non fanno paura al conto in banca. In questi giorni Expert ha deciso di mascherarsi da stregone del risparmio e di lanciare incantesimi che fanno crollare i prezzi come torri di carte. Non c’è bisogno di correre tra zucche e fantasmi per vivere questa magia: basta avere voglia di concedersi un po’ di novità. Expert vi accompagna in un viaggio fatto di schermi luminosi, smartphone più intelligenti di una civetta magica e piccoli elettrodomestici pronti a darvi una mano senza chiedere nulla in cambio. Halloween diventa così l’occasione perfetta per rinnovare la casa, aggiornare il vostro mondo digitale e sorridere davanti a sconti che sembrano arrivare direttamente da un’altra dimensione. I mostri? Lasciateli fuori dalla porta!

Expert e le sue magie di sottoprezzo

Il Realme 14x 5G Carbon Black vi attende a 179,90 euro, lo Xiaomi Redmi Note 14 5G Midnight Black con 8GB di RAM e 256GB di memoria vi tenta a 299,90 euro, e il Motorola Moto g05, completo di fotocamera da 50MP e batteria da 5200mAh, è vostro con Expert a 129,90 euro. Expert propone poi il Lenovo Ideapad Slim 3 con processore Intel Core i7, 16GB di RAM e 512GB di SSD a 799 euro, insieme all’Acer Aspire Go 15 a 399 euro.

Se sognate un salotto più coinvolgente, il TV LG 50UA75006LA con 50 pollici e risoluzione 4K vi fa compagnia a 299 euro. Expert pensa anche alle necessità di casa: il Rowenta DW4308 ferro da stiro arriva da Expert a 39,90 euro, la lavabiancheria Electrolux Serie 600 Sensicare da 10kg si propone a 399 euro, e per gli amanti del caffè, la De Longhi Magnificas ECAM21.110.B a 279 euro diventa una tentazione irresistibile. Tutto questo solo da Expert, dove Halloween sa di convenienza vera.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.