Che cos’è Privacy Display, la nuova funzione “anti-sguardi” del Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra sarà il primo smartphone della casa coreana a integrare Privacy Display, una funzione che promette di portare la tutela della privacy a un livello completamente nuovo grazie alla tecnologia Flex Magic Pixel. Questa novità, finora mai vista su un dispositivo consumer, consentirà di limitare la visibilità del display a chi guarda frontalmente, rendendo il contenuto illeggibile per chi si trova di lato — un’innovazione pensata per chi usa il telefono in luoghi pubblici o affollati.
Una nuova frontiera della riservatezza digitale
L’idea alla base di Privacy Display è semplice ma potente: impedire agli occhi indiscreti di curiosare sullo schermo. Si tratta di una tecnologia che fino ad oggi poteva essere replicata solo applicando pellicole esterne dotate di filtri ottici, spesso penalizzando la qualità dell’immagine e la luminosità.
Con il Galaxy S26 Ultra, invece, Samsung porta la privacy direttamente nel display, grazie a un pannello OLED di nuova generazione in grado di modificare dinamicamente l’angolo di visione e la luminosità dei pixel a seconda del contesto. Quando la funzione è attiva, lo schermo appare perfettamente leggibile solo per chi lo guarda frontalmente, mentre da altre angolazioni mostra un’area scura o completamente nera. Il risultato è un effetto di “opacità intelligente” che protegge informazioni sensibili come chat, email, dati bancari o documenti digitali, senza compromettere la qualità visiva.
Privacy Display in azione: opzioni e personalizzazioni
Secondo quanto rivelato dal leaker Ach su X (ex Twitter), Privacy Display sarà gestibile direttamente dalle impostazioni di One UI 8.5, la nuova versione dell’interfaccia Samsung che debutterà proprio con la serie Galaxy S26.
Dagli screenshot trapelati si intravedono diverse modalità di attivazione:
- Manuale: l’utente potrà abilitare o disattivare la protezione in qualsiasi momento dal pannello rapido o dalle impostazioni di sicurezza.
- Automatica: la funzione si attiverà in modo intelligente quando il sistema rileva l’uso di app sensibili (come quelle bancarie o di messaggistica privata) o quando il sensore ambientale riconosce un luogo affollato.
- Contestuale: sarà possibile creare regole personalizzate, ad esempio per attivare il filtro durante l’inserimento di PIN e password, la visualizzazione di foto protette o l’apertura di documenti riservati.
Una delle opzioni più interessanti è la “Maximum Privacy Mode”, che aumenta il livello di protezione restringendo ulteriormente l’angolo di visione e riducendo la luminosità dello schermo, rendendo impossibile distinguere i contenuti anche da pochi centimetri di distanza laterale.