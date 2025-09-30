Meliconi Flexi: presentata la nuova antenna

In molte case di città come nelle seconde abitazioni al mare o in montagna, guardare la televisione può trasformarsi in una sfida. La presa antenna non sempre è presente in ogni stanza, e spesso manca del tutto un impianto condominiale esterno. Non è un dettaglio trascurabile, soprattutto se si considera come la TV rimanga uno dei mezzi più diffusi per informarsi e intrattenersi. È in tali scenari che le antenne da interni tornano a essere protagoniste. Fornendo una risposta immediata a chi non vuole rinunciare ai propri programmi. Il passaggio al digitale terrestre DVB-T2, con il graduale spegnimento delle frequenze più datate, ha contribuito a rendere tali soluzioni ancora più ricercate. In tale contesto si colloca la proposta di Meliconi, che con la Flexi intende intercettare chi cerca un dispositivo semplice, ma al tempo stesso affidabile.

Nuova antenna Meliconi Flexi: scopriamo le sue caratteristiche

L’azienda ha puntato su una serie di caratteristiche che vanno oltre la pura ricezione del segnale. L’antenna, infatti, è compatibile con tutti i formati del digitale terrestre. Inclusi DVB-T2 HEVC e 4K Ultra HD, senza dimenticare la radio DAB+. La qualità viene garantita da filtri anti-interferenza capaci di schermare le reti 4G e 5G, oltre che da un’ampia superficie di ricezione.

La Flexi si distingue anche per il design: sottile, trasparente e ultra slim. Pensato per integrarsi senza intralci negli ambienti domestici. Può essere collocata dietro il televisore, fissata a una parete o appoggiata vicino a una finestra, senza necessità di forature. A rendere l’utilizzo più immediato contribuisce l’alimentazione via USB direttamente dal TV, che permette lo spegnimento automatico insieme all’apparecchio. Inoltre, la leggerezza e la possibilità di ripiegarla facilitano il trasporto. Rendendola adatta a chi si sposta frequentemente.

La Flexi è già disponibile nei negozi specializzati, sugli e-commerce e sul sito ufficiale. Il prezzo indicativo è pari a 29,99 euro. Riguardo alla nuova antenna è utile sottolineare che il marchio ha deciso di investire nella sostenibilità con una confezione plastic-free.