MediaWorld: offerte Samsung da urlo per chi vuole risparmiare

Da sempre le promozioni MediaWorld accendono l’entusiasmo, ma quando si parla di Samsung e di prezzi da leccarsi i baffi, la cosa prende tutta un’altra piega. Non si tratta solo di prodotti: è quasi un piccolo spettacolo in cui tecnologia e convenienza ballano insieme. Ogni proposta ha un carattere diverso: chi cerca compattezza resta colpito, chi predilige la potenza trova pane per i suoi denti, chi vuole un tocco di design non resta a mani vuote. Con MediaWorld l’acquisto diventa un piccolo evento che non ha nulla da invidiare a una festa ben riuscita, con l’unica differenza che al posto della torta si porta a casa tecnologia di alto livello.

Dove la convenienza incontra il design: MediaWorld è magico

La vera magia avviene quando si scorrono i modelli. Da MediaWorld il Samsung Galaxy S25 è proposto a 849 euro, mentre per chi ama il formato pieghevole ecco il Galaxy Z Fold7 256GB Blue Shadow a 1199 euro e il Galaxy Z Flip7 256GB a 1099 euro. Non manca il mondo dei tablet: il Samsung Galaxy Tab S11 WiFi 256GB, 11″, Gray è a 899 euro, mentre per chi desidera prestazioni elevate c’è il Samsung Galaxy Book5 Pro 14, processore Intel a 1399 euro.

Da MediaWorld lo stile si completa con il Samsung Galaxy Watch8 Classic 46 a 478,99 euro e con il più compatto Galaxy Watch8 40mm a 349 euro. Sempre da MediaWorld, i dettagli contano: la Samsung Silicone Case a 9,99 euro, la Samsung Ring Case Silicone per Galaxy Z Flip7 Nero a 27,45 euro, e la Samsung Clear Case per Galaxy S25 Trasparente a 13,99 euro. Da MediaWorld ogni scelta diventa più piacevole perché anche il piccolo accessorio trova spazio. Con MediaWorld la tecnologia è wow ed ogni promozione acquista valore.