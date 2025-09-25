Google TV si rifà il look: arriva una nuova schermata principale

Google TV

La piattaforma di intrattenimento di Mountain View si prepara a cambiare pelle. Dopo anni di aggiornamenti minori, Google TV sta testando una nuova interfaccia per la schermata iniziale, con modifiche pensate per semplificare la navigazione e rendere più immediato l’accesso a contenuti e impostazioni.

Un refresh atteso da tempo

Dal 2020, anno del lancio, la schermata principale di Google TV è rimasta sostanzialmente invariata. L’ultimo cambiamento visibile – l’introduzione delle icone circolari – risale addirittura al 2024. Ora, grazie a un aggiornamento lato server, il team di sviluppo ha iniziato a distribuire un layout rinnovato nella versione 1.0.806977084 di Google TV Home.

Cosa cambia nella nuova interfaccia

La revisione non è una rivoluzione totale, ma introduce alcune novità che saltano subito all’occhio:

Nuova barra superiore: la scheda “Libreria” sparisce, mentre “Per te” si trasforma in un più diretto “Home”.

Navigazione semplificata: le schede “Live” e “App” sono ora racchiuse in riquadri a forma di pillola accanto al pulsante di ricerca.

Controlli rapidi: un secondo riquadro a pillola ospita i pulsanti per Impostazioni e Screensaver, rendendo più veloce l’accesso a funzioni essenziali.

Profilo utente aggiornato: l’icona del profilo in alto a sinistra apre un menu a discesa con il selettore di profilo e quattro voci rapide: watchlist, libreria, servizi collegati e preferenze dei contenuti.

Perché è importante

Il restyling punta a rendere Google TV più intuitiva e moderna, in linea con le altre piattaforme dell’ecosistema Google. L’eliminazione della scheda “Libreria” potrebbe sembrare una rinuncia, ma in realtà questa sezione è ora accessibile direttamente dal menu profilo, snellendo la barra principale e riducendo la confusione.

Inoltre, la scelta di introdurre elementi a forma di pillola va nella direzione del design “expressive” già visto in Android e in altre app dell’azienda.

Tempistiche di rilascio

Al momento la nuova interfaccia è in test con una cerchia ristretta di utenti, ma non dovrebbe volerci molto prima che venga resa disponibile a livello globale. Se la sperimentazione darà esiti positivi, è probabile che tutti gli utenti Google TV ricevano il nuovo look entro la fine del 2025.