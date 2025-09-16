Vivo fa il bis con Vivo Y31 e Vivo Y31 Pro

Il produttore tech Vivo ha da poco ampliato la sua gamma di smartphone di fascia media per il mercato indiano con ben due nuovi device. L’azienda ha infatti annunciato i nuovi Vivo Y31 5G e Vivo Y31 Pro 5G. Questi presentano diverse migliorie rispetto ai precedenti modelli. Vediamo qui di seguito i dettagli.
Vivo annuncia ufficialmente in India i nuovi Vivo Y31 5G e Vivo Y31 Pro 5G
In questi ultimi giorni sono stati annunciati ufficialmente in India ben due nuovi smartphone di fascia media a marchio Vivo. Come già accennato in apertura, entrambi i modelli presentano diverse migliorie rispetto al passato, tra cui dei processori più prestanti e batterie più capienti.
Vivo Y31 5G / Vivo Y31 Pro 5G – specifiche tecniche
- Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.68 pollici in risoluzione HD+ con refresh rate da 120Hz/ Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.72 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz/
- Processore Snapdragon 4 Gen 2/ Processore MediaTek Dimensity 7300
- Tagli di memoria con fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno/ Tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno
- Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP più uno ausiliario/Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP più uno ausiliario
- Fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP/Fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP
- Batteria con una capienza pari a 6500 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W/ Batteria con una capienza pari a 6500 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W
- Certificazione di resistenza IP64/ Certificazione di resistenza IP68/IP69
Prezzi e disponibilità
I nuovi smartphone di Vivo saranno disponibili all’acquisto secondo i seguenti prezzi di partenza:
- Vivo Y31 5G nelle colorazioni Rose Red e Diamond Green ad un prezzo inziale di circa 145 euro
- Vivo Y31 Pro 5G nelle colorazioni Mocha Brown e Dreamy White ad un prezzo iniziale di circa 180 euro