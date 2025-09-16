Titan Army lancia quattro nuovi monitor da gaming: i primi con Modalità Doppia

Titan Army, azienda di cui vi abbiamo già ampiamente parlato in passato (qui il link al sito ufficiale), lancia in questi giorni sul mercato quattro nuovi monitor da gaming, tra cui troviamo i primi con modalità Doppia, ovvero la possibilità di utilizzarli sia con orientamento orizzontale che verticale, senza variazioni nella resa e nella qualità generale della riproduzione.

Titan Army P2712V

Pannello da 27 pollici di diagonale, con risoluzione massima in 4K a 160Hz (e FullHD a 320Hz), è un monitor da gaming Fast IPS, con tempo di risposta di 1 millisecondo, supporto HDR400 e adaptive-sync, capace di coprire il 135% della gamma sRGB (oltre ad avere HDMI 2.1 e DP 1.4), il primo che offre la Modalità Doppia, ovvero l’utilizzo con orientamento orizzontale e verticale.

Il prodotto può essere acquistato su Amazon, a questo link, a un prezzo di 279,99 euro, con sconto extra del 5% con il codice TAP2712V.

Titan Army P275MV Plus

Monitor mini LED (con contrasto luce-ombra potenziato e luminosità automatica) da 27 pollici di diagonale che condivide con il precedente la Modalità Doppia, capace di raggiungere una risoluzione massima in 4K a 160Hz e FullHD a 320Hz, oltre a supportare HDR1000, il 153% della gamma sRGB, e integrando nella parte posteriore connettori HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4.

Un plus non da poco per questo prodotto è sicuramente la tecnologia esclusiva DyDs Black Hole Vision Technology, aiuta a risolvere in maniera efficace il problema del ghosting, ridefinendo la soluzione al motion blur con l’abbandono del metodo tradizione di BFI a global dimming, per sfruttare i vantaggi del local dimming dei miniLED, creando una soluzione innovativa di switching della retroilluminazione riga per riga. La sua elevata precisione, a 16 bit e PWM a ultra-alta frequenza di 15.360 Hz, ogni riga della retroilluminazione si ritrova a regolare rapidamente la luminosità, mentre effettua il refresh dei pixel, eliminando la perdita eccessiva di luminosità causata dagli schermi completamente neri.

Disponibile all’acquisto su Amazon con un prezzo finale di vendita di soli 379,99 euro, l’ordine si può completare a questo link.

Titan Army C24A1H – 24″ e 240Hz

Monitor da 24 pollici di diagonale, con curvatura 1500R, che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD a 1920 x 1080 pixel, un tempo di risposta di solo 1 millisecondo, supportando nel contempo anche G-Sync e FreeSync, oltre a coprire il 110% della gamma dinamica sRGB. E’ un pannello che integra connettori HDMI e DisplayPort, oltre che supportare HDR.

Il prezzo di vendita è tutt’altro che elevato, difatti può essere acquistato su Amazon a soli 119,99 euro, premendo questo link.

Titan Army C27A1H – 27″ e 300Hz

Il modello in questione condivide con il precedente esattamente lo stesso identico nome, ma si differenzia sotto due aspetti: ha una diagonale da 27 pollici e può raggiungere un refresh rate di 300 Hz. Il tempo di risposta è sempre di 1ms, offre una leggera curvatura di 1500R, con supporto FreeSync Premium e HDR 10. In termini di connettività presenta HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4.

Un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che oggi può essere vostro a soli 149,99 euro, approfittando di questo link Amazon.