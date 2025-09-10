Unieuro PROMO settembre: sorprese tech e casa imperdibili

È settembre e come le streghe del film Hocus Pocus che tornano a far danni nella cittadina di Salem, anche le offerte di Unieuro piombano in scena per stregarvi senza pietà! Non servono formule magiche o incantesimi: basta un’occhiata al volantino per capire che i prezzi sono talmente bassi da sembrare opera di magia nera. Unite un po’ di voglia di novità, un tocco di ironia e la certezza di trovare il meglio per la casa e per il tempo libero: il risultato è una lista di promozioni che non vi daranno scampo. Preparatevi a vivere il piacere dello shopping Unieuro, niente dolcetti o scherzetti, solo occasioni reali che vi lasceranno senza fiato.

Offerte che sembrano stregate ora da Unieuro

Da Unieuro l’Apple Watch SE GPS 40mm con cassa alluminio Galassia e Galassia Sport Band è vostro a soli 239 euro. Sempre da Unieuro potete portarvi a casa la Sony PlayStation 5 Slim Digital a 498,90 euro, perfetta per interminabili maratone di gioco. Unieuro vi tenta poi con la Whirlpool FreshCare Lavatrice a libera installazione a 349,90 euro, indispensabile per dare freschezza al bucato. Ancora Unieuro mette in vetrina la Philips 2000 series NA231/00 Airfryer 6.2 L, una friggitrice ad aria 13 in 1 a soli 99,99 euro. Non mancano le occasioni Unieuro dedicate agli amanti del caffè: la De’Longhi EN 80.B macchina automatica/manuale a 79,99 euro e la De’Longhi Stilosa a 99,99 euro.

Unieuro si supera anche con la tecnologia indossabile: il Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI a 229,90 euro, e ancora lo stesso modello a soli 199,99 euro. Non finisce qui: Unieuro vi porta nel grande schermo con il Samsung 55″ Crystal UHD U8000F 4K a 399 euro. Per la cucina, Unieuro vi sorprende con la Candy CIP 3E7L0W a scomparsa totale a 279,90 euro. Dulcis in fundo, Unieuro vi consente di lavorare e creare con stile grazie all’Apple Pencil (USB-C) a 85 euro.