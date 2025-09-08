Tesla, ampliata la rete dei Robotaxi per un servizio più efficiente

In questi ultimi tempi Tesla sta migliorando la sua rete di Robotaxi inserita nell’ area di Austin aumentando il numero di veicoli presenti in circolazione. Si tratta di un piano che Tesla ha previsto per migliorare il servizio iniziato qualche tempo fa in modo da aumentare i guadagni dell’ azienda. Questo servizio prevede dei taxi a guida autonoma in grado di muoversi per le strade senza troppa difficoltà assicurando un viaggio sicuro. L’ ampliamento del numero di taxi è stato affiancato anche all’ aumento dell’ area interessata da questo trasporto. Infatti se prima comprendeva un’ area piccola per iniziare, adesso occupa una grande area intorno ad Austin.

In un primo momento Tesla aveva intenzione di raccogliere dati reali sul comportamento dei vari veicoli in modo da assicurarsi la massima sicurezza dei mezzi di trasporto. Oltre a questo c’è anche la necessità di monitorare costantemente la capacità dei veicoli di rispondere alle esigenze dei clienti. Proprio per questo motivo inizialmente si era partiti con un massimo di venti Robotaxi sparsi nell’ area di Austin. Con il passare del tempo Elon Musk ha deciso di ampliare questa flotta data la buona riuscita della prima versione di questo servizio.

Tesla, aumentano i veicoli e anche i guadagni

Dopo numerose prove del servizio effettuate in una piccola area intorno ad Austin, adesso l’ area operativa occupa un’ area di 448 chilometri quadrati partendo da 236 precedenti. In questa espansione sono state incluse alcune aree strategiche come l’ aeroporto di Austin e la Gigafactory Texas. La società ha fatto sapere di aver ampliato del 50% il numero di veicoli presenti in questo territorio. L’ incremento dei Robotaxi è servito oltre a migliorare l’ efficienza del servizio anche ad aumentare i guadagni per l’ azienda derivanti da questa attività. Per il momento l’ azienda sta raccogliendo il maggior numero di dati possibili per migliorare il servizio e l’ efficienza dei veicoli nonché la loro sicurezza.

Probabilmente dopo questa fase di test ci sarà in programma un’ espansione della rete su un territorio più vasto per inserire i taxi a guida autonoma in altri luoghi del territorio statunitense.