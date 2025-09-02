Google: ecco quanta acqua ed energia consuma Gemini

Strumenti tecnologici e soluzioni innovative come l’intelligenza artificiale sono ormai entrati a far parte della vita di milioni di utenti di tutto il mondo. Strumenti che come ogni cose prevedono un consumo di energia e acqua. Vi siete mai chiesti quanto consumano i dispositivi che utilizzate? E l’intelligenza artificiale di cui ormai molti non possono fare a meno? Google ha deciso di svelare alcuni dati relativi al consumo della sua AI Gemini.

Un’analisi che mostra dettagliatamente alcuni parametri legati al consumo di acqua ed energia e, di conseguenza, l’impatto ambientale ed energetico di Gemini. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme maggiori informazioni.

Google svela i dati dell’impatto ambientale di Gemini

Si parla sempre di più di consumo e spreco di acqua ed energia elettrica in diversi ambiti. In un periodo storico in cui l’intelligenza artificiale è una soluzione in pieno sviluppo, Google ha deciso di effettuare un’analisi svelato i dati relativi all’impatto ambientale ed energetico di Gemini.

La stessa Google, dunque, ha reso noto che con una richiesta testuale a Gemini, quest’ultimo consuma in media 0,24 wattora. Google ha poi paragonato tale consumo prodotto dall’AI a quello di un televisore. 0,24 wattora equivalgono, dunque, a meno di nove secondi davanti a un televisore. Oltre a tale consumo, vengono aggiunti 0,26 millilitri d’acqua e 0,03 grammi di emissioni di anidride carbonica.

Quel che risulta evidente dall’analisi diffusa dall’azienda è che le emissioni complessive di Google hanno subito una crescita dell’11% nel 2024. Rispetto al 2019, invece, la percentuale è del 51%. Non a caso, dunque, l’obiettivo di Google risulta essere quello di rendere chiari e noti a tutti i dati relativi all’impatto ambientale ed energetico della sua AI. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito all’intelligenza artificiale. Non tutte le aziende sembrerebbero disponibili a rendere noti i dati dell’impatto dell’AI così come fatto da Google.