Unieuro: tecnologia HP potente e super scontata in offerta

Unieuro veste di colore il mondo della tecnologia HP con offerte uniche che accendono energia ed entusiasmo e rendono speciale ogni acquisto

scritto da Rossella Vitale
Unieuro: tecnologia HP potente e super scontata in offerta

Tra i corridoi di Unieuro l’aria profuma di novità tecnologiche. Lo store diventa un palcoscenico dove HP recita la parte della star. Qui non si tratta di scegliere un semplice computer o un accessorio qualsiasi, ma di vivere un’esperienza fatta di brillantezza e concretezza. HP diventa l’attore principale di una commedia tecnologica in cui lo store Unieuro è il regista, rendendo tutto più divertente, colorato e accessibile. È un invito a lasciarsi conquistare da offerte che scaldano i cuori quanto i processori scaldano i motori dei giochi e dei programmi. Unieuro non si limita a vendere, ma dipinge un mondo dove i numeri sono magici, i prezzi sono minimi e le prestazioni HP sono la ciliegina sulla torta.

HP e Unieuro sono una combo perfetta

Tra le stelle Unieuro si accende il compatto HP M01-F2087nl con Intel® Core™ i5-12400, 16 GB DDR4-SDRAM e 512 GB SSD, disponibile a 599,90 euro, mentre l’HP Series 5 Monitor 23,8″ FHD da Unieuro brilla a 99,90 euro con luminosità impeccabile. Non manca la precisa HP LaserJet Stampante multifunzione, pronta sul palco Unieuro a 179,90 euro, accompagnata dall’agile HP Mouse wireless a ricarica ultraveloce 510 che lo store Unieuro propone a 29,99 euro.

In prima fila da Unieuro spiccano i notebook, dal brillante HP 15-fd0068nl con Intel® Core a 499,90 euro, al compatto HP 15-fc0039nl con AMD Ryzen a 399,90 euro, fino al dinamico HP 24-cr0052nl con AMD Ryzen che lo store offre a 549,90 euro. Il gran finale è affidato al potente HP Victus Gaming 15-fa1064nl con Intel® Core™, in Unieuro a 999 euro, che chiude lo spettacolo con un colpo di scena degno dei migliori applausi. Unieuro, ancora una volta, sa come trasformare tecnologia HP in pura festa di energia.

