Tim: la super promo che spazza via la concorrenza con i dati illimitati

Al giorno d’oggi, un elemento a dir poco imprescindibile nella routine digitale di un meno di noi sicuramente è la nostra offerta telefonica, la promo Presente sul numero di cellulare di ogni utente, infatti risulta indispensabile per permettere a quest’ultimo di restare connesso con la propria vita digitale ogni giorno in modo da svolgere tutte le attività di cui ha bisogno, dal semplice mandare due messaggi fino al pubblicare una foto sui social.

Di conseguenza, scegliere un’offerta adeguata in base alle nostre necessità rappresenta uno step fondamentale che non bisogna compiere con superficialità, i cataloghi di offerte disponibili in Italia sono infatti davvero tanti e consentono di trovare la promozione più adatta alle nostre necessità, ma solo facendo una scelta decisamente attenta.

Un provider che sicuramente rappresenta una certezza da questo punto di vista è Tim dal momento che da diversi anni ormai mette a disposizione offerte davvero variegate, pensate per accontentare davvero chiunque, non a caso sul suo sito ufficiale recentemente arrivata una nuova promozione che ribadisce questi concetti mettendo a disposizione caratteristiche davvero interessanti.

Possibilità di accedere ai giga illimitati

L’offerta di cui vi parliamo oggi consente di ottenere 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS verso tutti, minuti illimitati e 200 SMS, ad un costo di 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 10 € che include anche la Sim fisica e la sua attivazione , Ma non è finita qui, l’offerta infatti può essere evoluta da coloro che hanno già una promozione di rete fissa attiva nel salotto di casa, in questo caso infatti potrete ottenere i giga completamente illimitati al medesimo prezzo mensile, l’unico requisito di accesso in entrambi i casi però è l’età, l’offerta infatti è dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni e supporta anche la portabilità del numero da altro operatore virtuale.