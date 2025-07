LG, calano i ricavi ma non per alcune divisioni

Il secondo trimestre del 2025 si chiude con un bilancio ricco di pro e contro per LG. L’azienda sudcoreana registra una leggera diminuzione dei ricavi complessivi rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato che riflette un contesto globale ancora incerto tra inflazione, domanda debole e rallentamenti. Tuttavia, il quadro generale non è affatto negativo, poiché alcune divisioni raggiungono performance da record, dimostrando la solidità della strategia adottata negli ultimi anni.

LG, infatti, continua a spingere sull’evoluzione tecnologica, la digitalizzazione dei servizi e l’integrazione AI, settori che mostrano un potenziale di crescita concreto e sostenibile. Se da un lato i prodotti di elettronica di consumo tradizionali segnano la fine di un’era per LG, dall’altro sono proprio le linee business orientate all’innovazione a trainare l’azienda.

Domotica, servizi B2B e software, alcuni dei motori che contribuiscono alla crescita di LG

Tra le note più positive spicca la divisione Home Appliance & Air Solution, che segna un margine operativo tra i più alti della storia del brand. Il merito è dell’espansione dell’offerta nel segmento smart home, con elettrodomestici connessi, assistenti AI integrati e soluzioni di gestione energetica domestica che intercettano le esigenze di efficienza e sostenibilità. Crescono anche le performance del comparto B2B, in particolare nei servizi per la climatizzazione industriale e i display commerciali, sempre più richiesti in contesti aziendali, retail e simili. Da segnalare anche la progressiva affermazione del modello “smart life solutions provider”. LG non si propone più solo come produttore di hardware, ma come fornitore di piattaforme software e servizi digitali, un passaggio chiave per aumentare la marginalità in un mercato hardware sempre più competitivo.

Nonostante la riduzione dei ricavi totali, LG mantiene un approccio fortemente orientato all’investimento, con un focus strategico sull’intelligenza artificiale applicata ai dispositivi, all’automotive e alla robotica. Il contesto economico internazionale continua a influenzare la domanda globale, ma la diversificazione di LG, unita a una visione a lungo termine, permette all’azienda di ammortizzare gli impatti. In sintesi, quella di LG all’inizio del 2025 non è una frenata, ma una fase di transizione verso un modello più snello, orientato al software e ai servizi, in cui la tecnologia non è più solo un prodotto ma un ecosistema.