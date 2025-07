Nuova KIA Sportage 2025: tecnologia al servizio della guida

Arriverà entro il terzo trimestre del 2025 nei concessionari europei la rinnovata KIA Sportage, protagonista di un atteso restyling. La casa coreana ha lavorato per migliorare non solo l’estetica ma soprattutto l’esperienza a bordo. Il cuore del cambiamento è rappresentato dagli interni, ora dominato da innovazione tecnologica e materiali sostenibili. Il Connected Car Navigation Cockpit accoglie due schermi curvi da 12,3”, uno per la strumentazione e l’altro dedicato all’intrattenimento, che supporta Apple CarPlay, Android Auto e aggiornamenti OTA. Per la prima volta arriva anche un sistema di Head-Up Display, insieme a KIA Upgrades, una novità assoluta per questo modello. Attraverso uno store digitale, sarà possibile installare giochi, YouTube e servizi di streaming direttamente nel veicolo.

KIA Sportage: bagagliaio versatile e capiente, fino a 1.776 litri

La connettività è garantita da un hotspot WiFi che consente il collegamento fino a quattro dispositivi alla rete 4G LTE. Tra i servizi digitali integrati, Vi è Kia In-Car Payment, utile per pagare parcheggi senza uscire dall’ auto. Il restyling ha introdotto un nuovo volante a due razze e una disposizione più razionale dei comandi fisici del climatizzatore, posizionati sotto lo schermo centrale. Il tunnel ospita il pad di ricarica wireless e il selettore della trasmissione. A livello di materiali, l’attenzione all’ambiente emerge chiaramente. Ciò grazie alla collaborazione con Dinamica, l’allestimento GT-Line offre di serie rivestimenti in microfibra scamosciata ecosostenibile. Oltre a rinnovarsi negli interni, la Sportage 2025 migliora anche in termini di spazio.

Il bagagliaio parte da una capacità di 587 litri, che può raggiungere 1.776litri abbassando i sedili posteriori. Le versioni Mild Hybrid (MHEV) e Full Hybrid (HEV) dispongono di un pianale a due livelli per una migliore gestione del carico. I modelli Plug-in Hybrid, invece, potrebbero presentare un vano leggermente più ridotto a causa delle componenti elettriche. Nonostante ciò, KIA assicura un’elevata praticità in ogni configurazione. Un’auto pensata per il comfort, la sostenibilità e il futuro bagagliaio versatile e capiente, fino a 1.776litri di mobilità