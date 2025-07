Esselunga: soluzioni splendide con PREZZI AL MINIMO per una casa tech

Esselunga ha ascoltato le vostre esigenze! La tecnologia per la casa non è più un lusso, ma una comodità raggiungibile, anche per chi punta a un equilibrio tra praticità e risparmio. Volete una lavatrice che lava bene e velocemente? Oppure una cantinetta per valorizzare il vostro vino preferito? Magari desiderate una lavastoviglie che si adatti alla vostra cucina senza rinunciare alla qualità. Per chi cerca un frigorifero con grande capienza e bassa rumorosità, anche lì, Esselunga ha pensato a tutto. Pronti a scoprire gli elettrodomestici pensati proprio per voi? È il momento di conoscere i protagonisti della convenienza.

Tecnologia e comfort quotidiano: ecco cosa offre Esselunga

Chi cerca efficienza e silenzio in cucina, troverà nel frigorifero DAYA DFA550NV2XE una soluzione sorprendente a 499 euro. La sua ampia capacità lo rende ideale per famiglie numerose o semplicemente per chi ama avere tutto a portata di mano. Per chi desidera piatti splendenti senza stress, la lavastoviglie DAYA MAGIC 8-A, proposta da Esselunga a 279 euro, è un’opzione rapida ed efficace, perfetta anche per ambienti compatti. L’appassionato di vini potrà finalmente contare su un ambiente ideale con la cantinetta HISENSE RW12D4NWG0, in vendita da Esselunga a 279 euro, progettata per valorizzare ogni bottiglia.

In spazi ristretti, la soluzione giusta è la lavatrice CANDY CSS129TW4-11, disponibile a 299 euro, funzionale e dal design compatto. Se invece preferite il caricamento dall’alto, Esselunga propone la lavatrice CANDY CST 282D2/1-11 a 399 euro, comoda per ambienti con poco spazio frontale. Esselunga offre anche il top di gamma con la lavatrice SHARP ES-NFA014BW1NA, dal prezzo irresistibile di 339 euro, con prestazioni elevate e consumi contenuti. Chi preferisce affidabilità solida e senza fronzoli troverà nella lavatrice DAYA DSW71225M18A a 219 euro una proposta essenziale ma efficace. E per chi ha bisogno di velocità senza rinunciare alla qualità, la lavatrice HISENSE WFQA8014EVJMW, proposta da Esselunga a 349 euro, unisce funzionalità smart e tempi ottimizzati.