Tiscali avvia la dismissione dell’ADSL: passaggio gratuito a FTTC, FTTH o FWA

Si trattava di un evento che prima o poi sarebbe dovuto avvenire: Tiscali ha cominciato ufficialmente a spegnere le sue linee ADSL, una tecnologia ormai considerata superata rispetto agli standard attuali. Nessun problema per tutti coloro che hanno un abbonamento in quanto, come si può evincere dalla comunicazione che l’azienda sta inviando, ci sarà un upgrade alle reti di nuova generazione.

L’intenzione dell’azienda è di completare la transizione entro il 31 dicembre, chiudendo definitivamente il capitolo ADSL. Per chi è già raggiunto da reti più evolute, come FTTC (fibra misto rame), FTTH (fibra pura) o FWA (connessione wireless), il passaggio sarà gratuito e non comporterà costi aggiuntivi, né aumenti di prezzo rispetto al piano attuale. In molti casi, l’offerta proposta avrà prestazioni superiori con tariffe uguali o inferiori.

Comunicazioni via email e contatto telefonico

La campagna informativa è stata avviata tramite email personalizzate. Ai clienti viene spiegato che il servizio ADSL verrà progressivamente disattivato e che, laddove sia disponibile una rete più veloce, sarà possibile migrare a una nuova offerta Tiscali senza alcuna spesa. Un operatore contatterà direttamente l’utente dal numero +39 130 per presentare la proposta più adatta in base alla copertura.

Chi accetta dovrà semplicemente confermare l’attivazione contattando il servizio clienti. L’intero processo sarà gestito da Tiscali, senza la necessità di cambiare router o richiedere l’intervento di un tecnico, salvo situazioni particolari.

Cosa succede se non c’è copertura alternativa

Per i clienti non ancora coperti da tecnologie più recenti, l’azienda invierà un avviso di chiusura della linea ADSL. In questi casi, non sarà proposto un passaggio immediato, ma Tiscali ha garantito che il cliente verrà ricontattato nel momento in cui la fibra sarà disponibile all’indirizzo indicato.

Con questa mossa, Tiscali si allinea al processo di modernizzazione delle infrastrutture di rete a livello nazionale, favorendo il passaggio verso connessioni più stabili, rapide e affidabili.