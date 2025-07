Progress 92: la logistica automatizzata nello spazio

Giovedì sera, sopra il cielo scuro del Kazakistan, un razzo ha tagliato l’oscurità con una lunga scia luminosa. Era la Progress 92, una navicella cargo russa in partenza verso la Stazione Spaziale Internazionale. Da Terra, sembrava solo un puntino che si allontanava, ma in realtà portava con sé quasi tre tonnellate di cose fondamentali per chi vive lassù, a 400 chilometri sopra le nostre teste. Cibo, carburante, materiali di consumo… insomma, la spesa settimanale degli astronauti, ma in versione interstellare.

Progress 92, la catena di approvvigionamento orbitale non si ferma mai

C’è qualcosa di poetico, a pensarci. Un viaggio lungo due giorni nello spazio per consegnare oggetti che sulla Terra sembrano banali, ma che lì sopra fanno davvero la differenza. E mentre qui ci muoviamo tra supermercati e distributori automatici, sulla ISS tutto arriva con tempi precisi e una logistica da orologio svizzero. Se qualcosa manca, non si può semplicemente “andare a prenderla”. Bisogna aspettare il prossimo volo.

L’arrivo della Progress 92 è previsto per sabato sera, verso le 23:30 ora italiana. Nessuno piloterà direttamente la navicella: farà tutto da sola, seguendo coordinate e istruzioni come una ballerina che ha imparato i passi a memoria. Si aggancerà al modulo Poisk, proprio lo stesso lasciato libero qualche giorno fa dalla Progress 90, che dopo sette mesi in orbita è rientrata sulla Terra… anzi, per essere precisi, è bruciata nell’atmosfera in un addio spettacolare ma previsto.

E così funziona, da anni. Una navicella arriva, un’altra parte. Una viene caricata di rifiuti, l’altra porta rifornimenti. Un ciclo continuo che mantiene viva una delle imprese più incredibili dell’umanità: vivere nello spazio, ogni giorno. A volte ci dimentichiamo quanto sia fragile quella presenza lassù, quanto dipenda da questi viaggi silenziosi e regolari.

Intanto, un’altra Progress – la 91 – è ancora agganciata al modulo Zvezda. E a dare manforte ci sono anche i cargo americani, le capsule Cygnus e Dragon. La Terra, pur tra mille contrasti, continua a collaborare oltre l’atmosfera. Ed è bello pensare che, mentre qui sotto ci arrabbiamo per mille motivi, lassù qualcuno aspetta un carico di viveri, carburante e forse una nuova fornitura di caffè.