ChatGPT: ecco come la punteggiatura e il tono influiscono sulle risposte

Molto spesso capita di inviare messaggi o email poco formali ad amici o colleghi. Ma vi siete mai chiesti cosa succede e come si comporta l’intelligenza artificiale se i prompt forniti sono informali? Una domanda che potrebbe sembrare banale ma che in realtà ha una risposta piuttosto ampia. E’ bene sapere che strumenti basati sull’intelligenza artificiale, come ChatGPT, Gemini o Copilot, sono stati addestrati sulla base di tantissimi testi e contesti differenti.

Scrivere un testo poco formale o con una punteggiatura scorretta potrebbe portare l’intelligenza artificiale a modificare il modo in cui genera i contenuti. Scopriamo in questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a questo importante aspetto.

ChatGPT: formalità e informalità nei prompt

I prompt, come ben sappiamo, sono degli input testuali che l’utente deve fornire affinché l’intelligenza artificiale possa essere in grado di generare dei contenuti. Contenuti che possono essere testi, immagini, ricerche, riassunti, in base alla richiesta dell’utente. La domanda che ci facciamo oggi riguarda proprio l’utilizzo di una punteggiatura scorretta, o tipica dei messaggi delle chat, oltre che informale.

I chatbot basati sull’intelligenza artificiale, in questo caso ChatGPT, rispondono in base agli input che l’utente fornisce. Fornendo un prompt informale, l’intelligenza artificiale genera un contenuto informale. Proprio per questo motivo, si consiglia sempre di fornire sempre prompt precisi e adeguati al contesto di riferimento.

Effettuando alcuni tentativi, emerge che il modo in cui si formula una richiesta cambia la percezione del chatbot. In altre parole, dunque, il linguaggio formale fa sì che vengano generate risposte strutturate ma anche più professionali. In caso contrario, dunque, il risultato ottenuto sarà meno professionale e strutturato.

Giunti a questo punto sarà piuttosto chiaro che il modo con cui l’utente si pone davanti a un chatbot AI influisce sul risultato finale ottenuto. Per risultati ottimali e formali, dunque, è meglio evitare errori di qualunque genere.