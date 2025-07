Incidenti stradali, ora cambia tutto con il Cid digitale: ecco cos’è

Una svolta importante nel campo incidenti. In caso di sinistro, finalmente sarà finalmente possibile compilare il modulo Cai direttamente online. Le compagnie assicurative dovranno attivare questa modalità su app e siti web, rendendo disponibili strumenti per inserire targa, luogo, data e foto dell’accaduto. A fare da garante, la firma digitale tramite SPID o CIE. Non si tratta solo di tecnologia, ma si tratta di tempo risparmiato, di praticità, di velocità nei momenti più complicati. Perché dover cercare una penna o un modulo cartaceo sotto la pioggia, magari sotto shock per un incidente? La risposta ora sta in tasca ed uno smartphone può bastare. Il modulo cartaceo non sparisce però del tutto. IVASS ha voluto garantire anche chi non ha dimestichezza con il digitale. Anziani, persone isolate, cittadini poco pratici della tecnologia avranno ancora diritto a denunciare l’incidente alla vecchia maniera.

1,8 milioni di incidenti chiedono una risposta più veloce

Nel 2024 sono stati 1,8 milioni gli incidenti denunciati. L’80% è stato risolto tramite risarcimento diretto. Un numero che lascia poco spazio ai dubbi: semplificare è urgente. L’AIPED, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, ha accolto la notizia con favore. La burocrazia non può rallentare i tempi di chi subisce un danno. Nell’immediato post-incidente, ogni secondo può sembrare un’eternità. Compilare tutto sul posto, senza tornare a casa, senza file agli sportelli, è una rivoluzione eppure non tutti sono pronti.

La scelta digitale non sarà infatti imposta. Nessuna imposizione per chi non si fida, per chi al cartaceo non vuole proprio rinunciare e al progresso non vuole stare. Una firma online può sembrare un dettaglio, ma invece adesso è tutto. Senza SPID o CIE, la denuncia via web non avrà valore legale. Dunque come si fa? Le compagnie saranno obbligate a offrire entrambe le soluzioni. Anche chi già usava l’online in modo facoltativo, ora dovrà garantirlo a tutti. Sarà il tempo a dire se questo passaggio diventerà la norma. La tecnologia però non cancella il passato, ma gli sta accanto.