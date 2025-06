Expert EXTRA OFFERTE: benvenuti nel paese delle meraviglie TECH

C’è qualcosa di irresistibile in una promozione ben fatta. Su Expert c’è di tutto, per far sì che ogni sogno, grande o piccolo, sia sempre realizzato. È il momento per gli amanti della tecnologia e per chi cerca un nuovissimo device di agire. Non è il solito volantino noioso, ma una favola digitale dove i protagonisti sono i prodotti dei vostri desideri. Qui ogni offerta è come un dessert quando finisce la dieta! Siete pronti a lasciarvi travolgere da queste follie tech?

Se volete essere sempre i primi a scoprire offerte migliori, entrate subito qui in Codiciscontotech ed anche qui in Tecnofferte, i canali Telegram che fanno impallidire le newsletter. Ogni giorno vi piovono addosso codici sconto esclusivi, promo flash da Amazon e occasioni segrete che sembrano create apposta per voi.

Ecco i fuochi d’artificio: offerte da pelle d’oca su Expert

La Samsung Crystal UHD 4K da 55”, uno spettacolo per gli occhi da Expert a soli 399 euro. Acquistate anche il mitico Dyson V8 Advance, in promo a 279 euro. Sul fronte tech Expert lancia in promo il modello Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB a 299,90 euro, velocissimo, elegante, e con una fotocamera che non perdona nemmeno un dettaglio. Per chi cerca iOS, ecco l’Apple iPhone 16 da 128GB: solo 769,90 euro per avere tra le mani un’icona.

Studenti, smart worker o semplici fan della comodità? Il Chromebook Plus 515 da 15,6” è da Expert alla bellezza di 349 euro. Per voi anche lavatrice smart LG F4NX1009NWB da 9kg con Wi-Fi e vapore intelligente a 399 euro. Dedicato a chi ama l’eleganza, ecco da Expert anche l’Apple Watch SE GPS 44mm in alluminio mezzanotte a soli 259,90 euro. Ed infine la Nintendo Switch OLED bianca a 329,90 euro. Se non avete mai provato il divertimento portatile al suo massimo splendore, questo è il vostro momento! Naturalmente, tutto questo lo trovate solo da Expert, online e in store.