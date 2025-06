Microsoft, niente più schermata blu per gli errori: arriva la nera

Dopo oltre quarant’anni di onorata (e temuta) carriera, la leggendaria Blue Screen of Death cede il passo a una nuova schermata: nera, pensata per rendere più semplice la comprensione degli errori critici su Windows. L’annuncio arriva direttamente da David Weston, vicepresidente per la sicurezza enterprise e del sistema operativo in Microsoft, che ha spiegato come questa decisione abbia lo scopo di offrire informazioni più chiare e leggibili agli utenti, distinguendo meglio i problemi causati da Windows da quelli dovuti a componenti di terze parti.

Non si tratta solo di una variazione estetica. La Black Screen of Death è frutto di mesi di test, iniziati a marzo nei canali Insider (Dev, Beta e Canary), dove Microsoft aveva inizialmente sperimentato una versione con sfondo verde. Le prove hanno permesso di raccogliere feedback utili e di validare il nuovo sistema di notifica prima del rilascio pubblico.

In arrivo anche Quick Machine Recovery e nuovi strumenti

Il debutto della schermata nera sarà accompagnato dal lancio di Quick Machine Recovery, una funzione che punta a ripristinare rapidamente i dispositivi che non riescono ad avviarsi. Si tratta di un elemento chiave nella strategia di rafforzamento della resilienza di Windows, anche alla luce dei problemi registrati nel 2024, quando un aggiornamento di CrowdStrike aveva causato crash su larga scala.

In parallelo, arriveranno altre funzionalità pensate per il mondo aziendale. Tra queste: Microsoft Connected Cache, che ottimizza l’uso della banda in rete; Universal Print Anywhere, per stampare in modo sicuro da qualsiasi dispositivo; e Windows 365 Reserve, soluzione che permette l’uso immediato di Cloud PC temporanei quando il dispositivo principale non è disponibile.

L’obiettivo è rendere Windows più robusto e reattivo nei momenti critici, riducendo la necessità di strumenti avanzati come WinDbg e facilitando l’intervento degli amministratori. Il colore cambia, ma la sfida resta: offrire agli utenti un sistema sempre più stabile e pronto a riprendersi anche nei momenti peggiori.