Expert ULTIME OCCASIONI: il volantino del BLACK FRIDAY estivo scade oggi

Expert è la risposta che aspettavate. Perché? Perché seleziona solo il meglio, lo rende accessibile a tutti e lo serve già pronto su un vassoio d’offerte appetitose. Avete voglia di qualcosa di nuovo ma non volete rischiare? Con Expert non ci sono sorprese, almeno non in negativ,o e troverete solo proposte da non perdere. Lo store vi dà già tutto quello che serve e poi, vogliamo parlare dei prezzi? Quelli sono la ciliegina sulla torta. In più, Expert vi accoglie sempre con offerte rinnovate per proporvi sempre cose diverse, anche device appena lanciati.

Offerte Expert da urlo con qualità garantita e prezzi mini

Passiamo ora alle meraviglie firmate Expert. Il Redmi Note 14 Pro 5G, con 8GB RAM e 256GB di memoria, è ideale per scatti perfetti e social sempre attivi: solo 299,90 euro. Per chi ama il pulito impeccabile, il Dyson V10 Absolute vi stupirà con potenza e leggerezza: ora a 349 euro. Chi inizia bene la giornata sa quanto vale un buon caffè: la De’Longhi Magnifica Start Milk vi prepara colazioni da bar da Expert a 399 euro. Il fresco in cucina è garantito dal frigorifero Samsung EcoFlex AI doppia porta, funzionale e super moderno, proposto a 499 euro.

Il vostro cinema personale? La TV QLED Samsung 55” 4K, con colori vividi e formato generoso, è ora vostra a 599 euro. Studiate e lavorate con stile scegliendo il notebook HP 15.6”, da 399 euro, o nella versione potenziata a 509 euro. Per la lavatrice, Whirlpool FFB R9629 BSV IT, 9 kg e 1200 giri, è un vero affare a 399 euro. E se avete la PS5 Slim, la base BigBen magnetica con 3 porte USB-A è perfetta a soli 29,90 euro. Expert vi aspetta con prodotti top, prezzi da strapazzo ed offerte strepitose.