Nothing Phone (3a) Pro: prezzo in CADUTA LIBERA su Amazon

Uno degli smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo, per quanto ne concerne la fascia intermedia della telefonia mobile, è sicuramente il Nothing Phone (3a) Pro, dispositivo che riesce a raccogliere al proprio interno tutto il meglio del meglio, richiedendo in cambio una spesa tutt’altro che elevata per l’acquisto effettuato su amazon.

L’occasione per raggiungere il massimo livello di risparmio è dietro l’angolo, e permette di mettere le mani su un dispositivo che parte con dimensioni di 211 grammi e 163,5 x 77,5 x 8,4 millimetri. Si tiene tranquillamente in mano, nonostante il suo display sia da 6,77 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2392 pixel, un AMOLED di alta qualità, grazie proprio ai 387 ppi ed il refresh rate a 120Hz, senza trascurare i 16 milioni di colori e la protezione Panda Glass.

Nothing Phone (3a) Pro: l’occasione è ghiotta su Amazon

Una vera e propria occasione da non perdere di vista, il Nothing Phone (3a) Pro è vostro con uno sconto di circa 60 euro sul listino iniziale di 479 euro, così da riuscire a pagarlo solamente 419 euro. La spedizione viene gestita da Amazon, con consegna in tempi molto brevi presso il vostro domicilio, garanzia di 2 anni e totale protezione diretta a questo link.

Osservando da vicino la scheda tecnica possiamo notare la presenza nella parte posteriore di ben 3 sensori differenti tra loro: precisamente un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 50 megapixel ed anche un effetto bokeh/macro da 8 megapixel, con angolo di visualizzazione complessivo di 120 gradi. Anteriormente, invece, spicca la presenza di un sensore da 50 megapixel con apertura F2.2.

I 5000 mAh della batteria sono più che sufficienti per riuscire a garantire una buona usabilità quotidiana, senza vincoli particolari, oltre che supportare la ricarica rapida.