Ferrari, le dichiarazioni dei protagonisti dopo la vittoria alla 24 Ore di Le Mans

Il successo alla 24 Ore di Le Mans della Ferrari 499P numero 83 guidata da Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson è un risultato storico. Il Cavallino Rampante è riuscito nell’impresa di conquistare la terza Le Mans consecutiva dopo le vittorie del 2023 e del 2024.

In questo modo, Ferrari può entrare nella storia e iscrivere la 499P tra le leggende del motorsport. Infatti, con il successo sul Circuit de la Sarthe, il team di Maranello festeggia la quarta vittoria consecutiva nel FIA WEC 2025.

Il protagonista di giornata è stato certamente Robert Kubica (Ferrari #83 AF Corse) che al termine della gara ha dichiarato: “È stato un cammino molto lungo, sono sempre stato vicino alla vittoria, in LMP2 e poi in Hypercar. Certo, ho fatto subito bene il primo anno in LMP2, ma ritirarmi all’ultimo giro è stato difficile da accettare. Ho sempre lottato per la vittoria a Le Mans e finalmente ce l’ho fatta. È una grande vittoria ma non è stata facile. Non abbiamo commesso errori, siamo stati veloci e sono contento per la Ferrari”.

La Ferrari 499P numero 83 conquista la 93esima 24 Ore di Le Mans, è il terzo successo di fila nella gara endurance per eccellenza

Il pilota ufficiale del Cavallino Rampante, Yfei Ye (Ferrari #83 AF Corse) ha confermato che il suo desiderio era vincere la 24 Ore di Le Mans e adesso è riuscito finalmente a coronare questo sogno. Inoltre, il successo alla 24 Ore di Le Mans è stato accolto con entusiasmo da John Elkann, Presidente Ferrari: “Oggi è una grande vittoria della Ferrari, di tutti quelli che vi lavorano, di tutte le sue anime. La Ferrari ha vinto lavorando insieme, dimostrando come l’unione porti a risultati straordinari. Le Mans è un momento speciale per chi ama l’automobilismo, e ciò che è stato fatto ha dell’eroico […]. Ringrazio tutti in Ferrari: vincere tre volte di seguito Le Mans è un traguardo storico che ci rende orgogliosi e onora il nostro fondatore Enzo Ferrari“.

Anche Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti ha fatto eco al Presidente affermando: “Siamo contentissimi per questa terza vittoria consecutiva a Le Mans. Nel 2023 tornammo nella top class vincendo; nel 2024 ci siamo ripetuti e quest’anno abbiamo trionfato con il team privato, l’unico che gestisca una 499P per quanto, ovviamente, con il nostro supporto tecnico. Tale risultato è la dimostrazione di come Ferrari costruisca le proprie vetture e sia in grado di portare al trionfo tanto le vetture ufficiali quanto quelle dei clienti. Questo è un aspetto molto importante, che riflette la storia della Ferrari, perché il DNA della nostra azienda nasce con l’endurance e con le vetture guidate dai gentlemen e gestite da scuderie private”.