Mediaworld: scopri le OFFERTE SHOCK Samsung per un’estate di fuoco

L’estate non è solo spiaggia e spritz, ma anche tempo perfetto per sistemare la casa, dare una rinfrescata agli elettrodomestici e concedersi finalmente quel forno o quella lavatrice che servivano da tempo. Chi resta a casa non perde nulla, anzi: può cucinare meglio, pulire più veloce, tenere il fresco perfetto in cucina e dire addio ai panni stesi per giorni. E quando arrivano le offerte giuste, come resistere? Mediaworld ha deciso di trasformare l’estate con una serie di prodotti Samsung in super sconto fino al 22 giugno, un’occasione da non farsi scappare. Se vuoi davvero dare una svolta ora è il momento ideale per farlo.

Super sconti Samsung da Mediaworld: qualità al top

Partiamo dal cuore della cucina: il frigorifero combinato Samsung RB34C775CS9/EF è elegante, spazioso e preciso nel mantenere ogni cibo alla temperatura perfetta, il tutto a 699 euro. Se invece serve più potenza tra i fornelli, il forno da incasso Samsung NV7B5760WBK/U5, classe energetica A+, ti fa sfornare ricette da chef da Mediaworld a 1099 euro. Pulizia smart e zero fatica? La scopa elettrica Samsung JET85COMPLETE VS20C8524TB, senza fili né sacchetti, con i suoi 580 W, è in offerta a 399 euro. Per chi invece vuole dire basta ai piatti sporchi, c’è la lavastoviglie Samsung DW60CG550FSRET, 59,8 cm, in Classe D, da Mediaworld ora a 549 euro. Una scelta perfetta per chi ama la cucina, ma non lavare tutto dopo.

Il caldo si batte anche con vestiti sempre freschi: la lavatrice Samsung WW90DG6U85LKU3, frontale, 9 kg, efficiente e silenziosa, è tua a 579 euro. Infine, per scaldare o cuocere in un attimo, il pratico microonde Samsung MS20A3010AL/ET, 20 litri, 700 W, è disponibile a 89 euro. Tutte queste offerte sono valide fino al 22 giugno nei negozi Mediaworld e online. Vai sul sito e scoprile una ad una.