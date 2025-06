Unieuro PROMO ESCLUSIVE: le OFFERTE migliori ai prezzi più BASSI

Sullo shop Unieuro le offerte tech vi fanno risparmiare senza rinunciare al meglio. Che stiate pensando a un regalo furbo, a un acquisto utile o a togliervi uno sfizio digitale, il momento giusto è questo. Niente caccia al tesoro e zero stress: le promozioni online Unieuro sono già pronte per essere cliccate e spedite a casa. Che sia un nuovo smartphone, un tablet o un accessorio per la casa, la qualità c’è e si sente.

Offerte Unieuro: sconti tech golosi da acchiappare subito

Tra i pezzi forti Unieuro vi propone il Samsung Galaxy Tab A9+ (11″, Wi-Fi) a solo 136 euro, perfetto per navigare e guardare serie tv con fluidità. Non resta indietro lo smartphone Samsung Galaxy A16 4G con schermo da 6.7″, 128 GB e batteria 5000 mAh, a un incredibile prezzo di 129,99 euro. Per chi ama i frigoriferi spaziosi, l’Electroline DDHE28NSM1WE0 da Unieuro a 199,90 euro è un’offerta da prendere al volo: pratico, bianco, libero da installazioni complicate.

Gli appassionati Apple non si faranno scappare l’iPhone 13 da 128GB a 549 euro, mentre chi cerca performance top può puntare al nuovo MacBook Air M4 con 16GB RAM e 256GB SSD a 1.099 euro. Per la casa, Unieuro propone la scopa elettrica Ariete 2757 a 85 euro, leggera, senza fili, con tre livelli di filtrazione. E se cercate igiene orale top, l’Oral-B Idropulsore Health Center Avanzato scende a 58,99 euro, perfetto per rinfrescare la vostra routine. In cucina arriva la regina delle friggitrici: Ariete 4630 da 9 litri, 8 programmi e trasparente per controllare tutto, al prezzo di 78,99 euro. Infine, il Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition firmato Vodafone, è vostro con Unieuro a 199,99 euro: schermo generoso, 6 GB RAM e autonomia da campioni. Unieuro è sempre pronto a sorprendervi, ma fate in fretta ad acquistare!