Amazon PROMO HOT: Samsung Galaxy Watch Ultra è ora in SUPER SCONTO al -35%

Su Amazon è arrivata una vera bomba per gli amanti della tecnologia e dello sport. Il Samsung Galaxy Watch Ultra è molto più di un orologio. È uno smartwatch elegante, tosto e pronto a seguirvi ovunque, dal trekking in montagna alle riunioni in ufficio. Con uno sconto del 35%, è il momento perfetto per fare il salto di qualità e scegliere un dispositivo completo, bello da vedere e comodo da usare ogni giorno. Dimenticate gli orologi fragili che temono l’acqua o che vi lasciano a piedi dopo mezza giornata. Con questo modello, Amazon vi offre un mix di robustezza e intelligenza artificiale pensato per chi vuole monitorare ogni passo e attività. La novità che spicca del device è l’integrazione con Galaxy AI, che porta i vostri dati fitness e benessere a un livello mai visto prima. Con una batteria che dura tantissimo e funzioni pensate per lo sport, il lavoro e il relax, questo smartwatch è l’ideale. Grazie a Amazon, portarselo a casa è anche conveniente.

Tutte le funzioni che contano e il prezzo dell’Offerta Amazon

Il Samsung Galaxy Watch Ultra, solo adesso in promo con Amazon, colpisce subito con il suo design in titanio: resistente, leggero e bello. Grazie alla Galaxy AI, i dati sulla salute sono più precisi e completi. Con Energy Score scoprite subito il vostro livello di energia giornaliero. È resistente all’acqua 10 ATM, ideale per nuoto, sci d’acqua e tutte le avventure acquatiche. Nessuna paura di tuffi o schizzi. La batteria dura fino a 100 ore in modalità risparmio energetico e 48 ore in modalità sportiva. Dimenticate la ricarica continua. Il GPS a doppia frequenza è inoltre il più preciso mai visto su un Galaxy Watch.

Compatibile con Android 11 o superiore, richiede solo 1.5 GB di RAM per offrire prestazioni fluide. Nella confezione Amazon include il Galaxy Watch Ultra Titanium Gray, un caricabatterie micro USB e il manuale. Oggi lo trovate su Amazon a 456,40€, con uno sconto del -35% da non perdere. Andate qui per acquistarlo adesso!