Gemini su Google Drive: ben presto analizzerà anche i video

Google si prepara a potenziare Google Drive con una nuova funzione basata su Gemini, la sua intelligenza artificiale proprietaria. Gli utenti potranno contare sulla celebre AI per poter estrarre informazioni direttamente dai filmati caricati a bordo di Drive. E in questo modo che avverrà dunque un’integrazione maggiore tra i contenuti multimediali e l’intelligenza artificiale.

Dopo aver aperto un video in Google Drive, comparirà in alto a destra l’icona di Gemini. Toccandola, si aprirà un pannello laterale con il riepilogo del contenuto, insieme a suggerimenti per delineare i punti chiave ed elencare le azioni da intraprendere. L’utente potrà interagire con Gemini ponendo domande mirate come “Quali sono i punti salienti?” o altre richieste specifiche, in modo simile a quanto già avviene con NotebookLM.

Disponibilità limitata ma espansione imminente per Gemini

La funzione non sarà accessibile a tutti. Sarà inizialmente disponibile per chi ha sottoscritto un piano Google One AI Premium e, lato business, per i clienti Workspace con i seguenti profili:

Business Standard e Plus ;

Enterprise Standard e Plus ;

Clienti con componenti aggiuntivi Gemini Education o Gemini Education Premium.

Il rilascio è previsto nel corso delle prossime settimane, con implementazione progressiva. Google motiva l’introduzione di questa funzionalità sottolineando l’importanza di risparmiare tempo: i video possono contenere molte informazioni, ma la loro consultazione è spesso poco pratica. Gemini punta quindi a renderli più accessibili e immediatamente consultabili.

Gemini al centro della strategia AI di Google

L’intelligenza artificiale è ormai il cuore delle strategie di sviluppo di Google. L’integrazione di Gemini in Drive rappresenta una conferma del tentativo dell’azienda di rendere ogni contenuto interrogabile, sintetizzabile e sfruttabile in modo più efficiente. Tra le ultime migliorie rientra anche NotebookLM, che ora è stato reso più veloce nell’elaborazione, dimostrando l’impegno costante nel rendere l’AI uno strumento quotidiano e fluido per gli utenti di tutti i giorni.