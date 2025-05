Dal respiro ai gesti: come i tessuti del futuro capiranno il tuo corpo

Immagina di indossare una maglietta che, mentre respiri, riesce a “sentire” ogni tuo movimento. Ma non perché ha chip, fili elettrici o mini computer cuciti dentro. No, questa maglietta “ascolta” il tuo corpo grazie al suono. Sembra fantascienza? E invece è esattamente quello su cui stanno lavorando i ricercatori dell’ETH di Zurigo, guidati dal professor Daniel Ahmed.

La maglietta che legge il tuo respiro senza elettronica

Si chiama SonoTextiles, ed è una nuova frontiera della tecnologia indossabile: tessuti intelligenti che usano onde sonore ad alta frequenza – tipo 100.000 hertz, ben oltre ciò che le nostre orecchie possono percepire – per rilevare i movimenti del corpo. Niente circuiti elettronici complicati: qui tutto gira attorno a fibre di vetro sottili, intrecciate nel tessuto, che funzionano come mini trasmettitori e ricevitori acustici. Quando ti muovi – che sia il torace che si alza e si abbassa mentre respiri o il gesto di una mano – le onde sonore si deformano, e il sistema capisce che qualcosa è cambiato.

Il bello è che ogni fibra lavora su una frequenza diversa. Quindi il tessuto “sa” subito dove si è verificato il movimento, senza dover fare mille calcoli. Questo è un enorme passo avanti rispetto alle versioni precedenti dei tessuti smart, che erano spesso troppo complesse (e affamate di energia) per essere davvero utili nella vita di tutti i giorni.

Le applicazioni? Tantissime. In ambito sanitario, per esempio, una maglietta fatta con SonoTextiles potrebbe monitorare costantemente la respirazione di un paziente asmatico e inviare un allarme se qualcosa non va. Oppure, nel mondo dello sport, gli atleti potrebbero ricevere un feedback immediato su postura e movimenti, evitando infortuni e migliorando le performance.

E poi c’è una possibilità davvero emozionante: dei guanti in grado di tradurre la lingua dei segni in tempo reale. Un enorme passo avanti per le persone sorde o con difficoltà nel comunicare. Anche la realtà virtuale potrebbe diventare più realistica, con vestiti che rispondono al nostro corpo in modo preciso e naturale.

Certo, qualche ostacolo c’è ancora. I fili di vetro non sono proprio i più resistenti per l’uso quotidiano (e lavaggi in lavatrice). Ma il team ha già pensato a una soluzione: usare fili metallici, più robusti ma comunque ottimi per trasmettere suono.

L’obiettivo adesso? Integrare meglio l’elettronica e rendere questi tessuti sempre più pratici, leggeri e accessibili. Insomma, non siamo lontani dal momento in cui “indossare la tecnologia” smetterà di essere solo un modo di dire.