Amazfit GTR 3 Pro con sconto GRATIS di 60 euro solo su Amazon

Prezzo sempre più basso e conveniente per l’acquisto di Amazfit GTR 3 Pro, lo smartwatch risulta essere fortemente scontato solo per qualche giorno su Amazon, mettendo in condizione gli utenti di poter risparmiare molto più di quanto avrebbero mai sperato.

L’occasione è davvero ghiotta, principalmente perché parliamo di un prodotto di alta qualità che costa sempre meno, facilmente utilizzabile con un qualsiasi smartphone in commercio, è difatti compatibile sia con iOS che con Android (nel pieno delle sue funzionalità), mettendo anche a disposizione una autonomia molto valida, che permette di utilizzare il prodotto per 12 giorni consecutivi, prima di dover tornare a ricaricarlo (con supporto comunque alla ricarica rapida).

Amazfit GTR 3 Pro è in promozione con prezzo folle su Amazon

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è davvero uno dei migliori in circolazione, proprio perché il listino di acquisto di Amazfit GTR 3 Pro viene fortemente dimenticato, con la possibilità di ridurre la spesa di circa 60 euro, ed arrivare in questo modo a spendere solamente 99,90 euro (approfittando della riduzione del 38%). Ordinatelo subito premendo qui.

E’ un prodotto votato anche all’allenamento, con oltre 150 modalità tra cui gli utenti possono scegliere per seguire ogni propria attività, affidandosi anche al GPS per tracciare ogni movimento direttamente dal polso. Oltre a questo è possibile accedere a tutte le più classiche funzioni, tra cui il monitoraggio del sonno, la misurazione di passi e distanze percorse, con calorie bruciate e non solo. E’ uno smartwatch completamente impermeabile fino a 5 ATM, che si appoggia ad un display AMOLED per innalzare notevolmente la qualità della resa video per tutti gli utilizzatori.