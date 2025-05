Vodafone Bronze Plus: 5G senza limiti e prezzo bloccato

Hai presente quando cerchi un’offerta mobile che non ti faccia venire il mal di testa con mille asterischi e condizioni nascoste? Ecco, questa potrebbe davvero semplificarti la vita: si chiama Vodafone Bronze Plus, costa 9,99€ al mese, e — attenzione — include Giga illimitati in 5G, oltre a chiamate e SMS senza limiti. Il tutto con il prezzo bloccato per 24 mesi. Sì, hai letto bene.

Vodafone presenta Bronze Plus, l’offerta mobile chiara e completa

La cosa interessante è che questa offerta è pensata per chi sta pensando di cambiare operatore: se arrivi da Iliad, PosteMobile o altri operatori selezionati (la lista completa è disponibile nei dettagli), puoi fare il passaggio a Vodafone mantenendo il tuo numero e goderti tutti questi vantaggi. L’attivazione è gratis, così come la spedizione della SIM, se attivi l’offerta direttamente online.

In più, Vodafone ha aggiunto qualche chicca non da poco. Ad esempio, se finisci il credito, non resti appiedato: puoi continuare a usare chiamate e internet per fino a 48 ore, così da non trovarti bloccato all’improvviso. C’è anche la segreteria telefonica e il servizio di richiamata, utili quando qualcuno ti cerca e tu non sei raggiungibile.

Ah, e se sei tra quelli che ormai odiano dover ricaricare manualmente il credito ogni volta (capita sempre nei momenti meno opportuni, vero?), puoi attivare l’addebito automatico: quando il credito scende sotto i 5€, viene ricaricato automaticamente. Fine dei pensieri.

La SIM può essere fisica o eSIM, a seconda di quello che preferisci e della compatibilità del tuo telefono. E anche l’attivazione è semplice: puoi farti identificare direttamente dal corriere alla consegna, oppure fare tutto tu da casa con SPID o video-selfie guidato. La portabilità del numero richiede solo qualche giorno, e anche il credito residuo ti verrà trasferito (basta farne richiesta durante l’acquisto).

In sintesi? Se stavi pensando di cambiare gestore e vuoi qualcosa di completo, stabile e senza fronzoli, questa è un’offerta che merita almeno uno sguardo. E online, la SIM è gratis. Meglio di così…