Amazon, il prezzo di Motorola Edge 50 Fusion CROLLA del 45%

Risparmio importante per tutti coloro che vogliono acquistare un Motorola Edge 50 Fusion, prodotto di fascia media che oggi può essere finalmente acquisito con uno sconto superiore al normale, capace di abbassare di molto il livello di spesa che il consumatore si ritrova a sostenere, sfruttando l’ottima promozione che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni.

Lo smartphone è stato lanciato sul mercato nel corso del 2024, trattasi di un dispositivo che riesce a garantire più che discrete prestazioni generali, con processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, ed anche GPU Adreno 710, oltre ovviamente alla configurazione che prevede 8GB di RAM con 256GB di memoria interna (in questo caso non aumentabile con microSD). Il display è da 6,7 pollici di diagonale, un pannello di qualità essendo un P-OLED con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, oltre 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass (da non trascurare nemmeno il refresh rate a 120Hz).

Amazon, la nuova promozione per l’acquisto di Motorola Edge 50 Fusion

La spesa per l’acquisto di Motorola Edge 50 Fusion è davvero alla portata di ogni singolo consumatore, proprio perché al giorno d’oggi il consumatore si ritrova a non dover più pagare i 399 euro previsti di listino per lo smartphone, ma può fare affidamento sulla promozione che prevede una riduzione del 45%, in modo da dover investire solamente 217,90 euro per il suo acquisto qui.

La batteria raggiunge un quantitativo di 5000mAh, più che sufficiente per riuscire ad utilizzare il device per qualche giorno, con supporto alla ricarica rapida per poterlo riutilizzre in pochissimo tempo. La connettività è sufficientemente fornita con WiFi 802.11 ac dual-band, ma anche bluetooth 5.2, chip NFC e USB type-C 2.0.