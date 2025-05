Reaper 2.0: il drone diventa missile volante a lungo raggio

Il vecchio Reaper, quel drone che per anni ha sorvolato deserti e montagne inseguendo sospetti e raccogliendo informazioni, sta per vivere una seconda giovinezza. E non una qualunque: l’idea, piuttosto audace, è trasformarlo in una sorta di caccia volante senza pilota, capace di lanciare missili da crociera. Sì, proprio quelli. La proposta arriva dall’Aeronautica militare americana, più precisamente dal comando delle operazioni speciali, che da tempo ragiona su come tirare fuori il massimo da ciò che ha già, senza dover ogni volta spendere miliardi per costruire qualcosa di nuovo da zero.

Il missile in questione si chiama Black Arrow. Compatto, versatile, e già collaudato a marzo su un altro aereo militare, l’AC-130. I test sono andati bene, e adesso si guarda ai droni. Se tutto funziona come sperato, il Reaper potrebbe diventare un’arma molto più flessibile di quanto ci si aspettasse all’inizio. Non più solo un “osservatore armato”, ma un vero e proprio strumento d’attacco a lungo raggio. Parliamo di obiettivi a quasi mille chilometri di distanza. Non male per una macchina nata per scenari a bassa intensità.

Il motivo di questo upgrade è piuttosto chiaro: il mondo è cambiato, e anche i conflitti si sono fatti più imprevedibili. Ci sono gruppi armati che ormai usano droni, radar e sistemi di difesa avanzati. Per restare un passo avanti, servono strumenti rapidi, intelligenti e — perché no — anche riadattati. Il Reaper, da questo punto di vista, è il candidato perfetto. È già in servizio, è affidabile e conosciuto. Bisogna solo dargli qualcosa in più.

Non mancano le sfide, ovviamente. Integrare un nuovo missile su un drone significa rivedere software, testare compatibilità, ottenere mille autorizzazioni. Ma l’aria che si respira tra i tecnici e gli strateghi è quella delle grandi occasioni. Un pizzico di nostalgia, un po’ di ingegno, e tanta voglia di innovare partendo da quello che c’è già. In fondo, anche in ambito militare, chi l’ha detto che vecchio voglia dire superato?