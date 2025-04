Telegram: in Francia si richiede l’accesso alle chat?

Telegram si è trovato al centro di una tempesta mediatica e istituzionale. Quest’ultima potrebbe ridefinire il futuro della privacy digitale in Europa e nel mondo. Le autorità francesi hanno ufficialmente chiesto l’introduzione di una backdoor nella piattaforma. Si tratta di un accesso privilegiato ai messaggi privati degli utenti. Riservato alle forze dell’ordine. La richiesta è stata giustificata dalla crescente preoccupazione per l’utilizzo di Telegram. Da parte di gruppi criminali. Quest’ultimi approfittano della crittografia end-to-end per diffondere attività illegali. Come traffico di droga, frodi e diffusione di materiale pedopornografico. Secondo i magistrati francesi, la mancata collaborazione da parte di Telegram rappresenta una forma di complicità indiretta.

Telegram: nuove richieste dalle autorità francese

In un post pubblicato sul suo canale personale, Pavel Durov ha denunciato apertamente le pressioni ricevute. Ribaltando la posizione intransigente di Telegram. Secondo lui, cedere alle richieste delle autorità significherebbe compromettere in maniera irreparabile la sicurezza e la fiducia degli utenti. Aprendo la porta a un mondo digitale sorvegliato e vulnerabile agli attacchi informatici.

I dubbi emersi sono di natura etica. È possibile garantire l’accesso selettivo ai messaggi privati solo per le forze dell’ordine? Secondo numerosi esperti di sicurezza informatica, la risposta è no. Ogni backdoor, per quanto ben intenzionata, rappresenta un punto debole che può essere sfruttato da attori malevoli. Il caso francese si inserisce in un contesto più ampio: la Commissione Europea ha recentemente proposto una legge simile. Quest’ultima imporrebbe a tutte le app di messaggistica di implementare strumenti di sorveglianza.

In nome della sicurezza, dunque, si rischia di minare uno dei diritti fondamentali dell’era digitale. Ovvero la riservatezza delle comunicazioni. Telegram ha dichiarato apertamente che, se necessario, abbandonerà i mercati interessati. Ciò per garantire che la propria struttura non venga compromessa. Non resta che attendere i prossimi sviluppi. Al fine di comprendere il futuro della piattaforma sul mercato francese e non solo.