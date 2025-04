PosteMobile: nuovi aumenti in arrivo

Dal 20 giugno 2025, PosteMobile apporterà una serie di modifiche ai propri piani tariffari mobili. Una scelta resa necessaria, secondo l’operatore, per adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche. E affrontare l’aumento dei costi e degli investimenti infrastrutturali. La notizia, che ha già suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, è stata ufficializzata con un comunicato. Il quale preannuncia l’invio di SMS personalizzati ai clienti coinvolti. Qui verranno spiegati i dettagli delle nuove tariffe e le modalità per esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi.

PosteMobile: dettagli sui rincari in arrivo

Le rimodulazioni interesseranno principalmente i piani a consumo. Tra cui “Con Noi”, “Con Tutti”, “Con Tutti Premium”, “Convenienza”, “PM Unica” e le rispettive varianti. I nuovi costi prevedono tariffe uniformate per chiamate e SMS, pari a 0,28 euro al minuto e per singolo messaggio. Anche la segreteria telefonica sarà soggetta a variazione. Con un costo di 0,18 euro al minuto e scatti anticipati di 60 secondi. Le modifiche saranno valide sia sul territorio nazionale sia in ambito di roaming zero. In conformità con le normative europee.

Alcune eccezioni sono previste per i clienti dei piani “Con Tutti New” e “Con Tutti Premium New”. In tali casi, sarà possibile ottenere una leggera riduzione dei costi (0,26 euro/minuto per le chiamate e 0,26 euro per gli SMS). Ciò a condizione che nel mese precedente sia stata effettuata una ricarica di almeno 10 euro. Anche per tali piani, la segreteria telefonica rimane a 0,18 euro al minuto. Per il piano “SuperConvenienza”, invece, le condizioni rimangono più vantaggiose. Con chiamate e SMS fissati a 0,20 euro. Se il canone mensile non viene rinnovato, le tariffe torneranno ai valori standard di 0,28 euro al minuto e per SMS.

PosteMobile ha chiarito che gli utenti avranno piena facoltà di recedere dal contratto senza penali. Per farlo, basterà compilare un apposito modulo, allegare una copia del documento di identità e inviare la documentazione. Ciò è possibile tramite email, fax o posta ordinaria.