I dazi colpiscono ancora: Logitech alza i prezzi

Il panorama tecnologico globale è attraversato da turbolenze sempre più visibili. Gran parte di quest’ultime hanno origine dalle recenti decisioni politiche. Le quali stanno modificando gli equilibri economici tra Stati Uniti e Cina. A tal proposito, i dazi doganali imposti su una vasta gamma di prodotti importati dalla Cina, continuano a produrre effetti significativi. Ciò su industria, distribuzione e, soprattutto, sul portafoglio dei consumatori americani. Un settore particolarmente esposto è quello delle periferiche tecnologiche. Qui marchi come Logitech hanno cominciato ad aumentare i prezzi di molti dei loro articoli più popolari. Il motivo? L’aumento dei costi di importazione dalla Cina.

Nuove dinamiche dovute ai dazi dall’America

Un’indagine indipendente ha messo in evidenza un trend preoccupante. I prezzi di molti prodotti Logitech sono aumentati senza preavviso né comunicazioni ufficiali. Tra gli esempi più eclatanti spicca il mouse MX Master 3S, passato da 100 a 120 dollari. O anche la tastiera K400 Plus, che ha subito un rincaro del 25%. Secondo tali dati, è evidente che il consumatore medio oggi spende di più per avere lo stesso prodotto.

Tali aumenti non riguardano solo la tecnologia “di consumo”, ma anche settori più di nicchia. Come il gaming e l’informatica entry-level. Alcune aziende, come Framework, hanno già deciso di sospendere le vendite di determinati modelli. Mentre l’incertezza pesa anche sul futuro lancio della Switch 2. Con dubbi sul prezzo a cui potrà essere venduta negli USA.

Il silenzio di molte aziende coinvolte lascia intendere quanto la situazione sia complessa. Da un lato, comunicare aumenti di prezzo rischia di alienare i consumatori. Dall’altro, l’alternativa, assorbire i costi, è insostenibile nel lungo periodo. Anche le offerte e gli sconti online non riescono più a riportare i prodotti ai livelli pre- dazi. Ciò rende evidente come il tutto si abbatte interamente sui consumatori finali. Quest’ultimi spesso non sono nemmeno consapevoli del perché i dispositivi che devono acquistare improvvisamente costano di più.