Prime Video: Barcellona-Inter è in esclusiva, ecco data e orario

Gli amanti della Champions League si preparano a gustarsi le partite delle semifinali, con Amazon Prime Video che mostrerà in diretta una delle sfide più interessanti, ovvero quella che vedrà il Barcellona giocare contro l’Inter. L’andata è in programma per mercoledì 30 aprile: il collegamento partirà dalle ore 19:30 con il calcio d’inizio programmato per le 21:00, tutto in esclusiva su Prime Video.

Si tratterà ovviamente di una partita all’ultimo sangue, con entrambe le squadre che cercheranno inoltre di tenere tutte le energie necessarie per affrontare anche le battute finali del campionato. Sia il Barcellona che l’Inter infatti dominano almeno per il momento le rispettive classifiche e tenteranno di resistere fino alla fine.

Anche PSG-Arsenal su Prime Video, poi tutti gli highlights per voi

Non finisce qui però, visto che è giusto una settimana più tardi, più precisamente il 7 maggio, di mercoledì, andrà in scena Paris Saint-Germain-Arsenal, ancora su Prime Video. La diretta inizierà alle 20:00, con fischio d’inizio fissato alle 21:00.

Chiaramente dopo la partita ci saranno tutti gli Highlights e tutti i momenti più importanti che riguarderanno i protagonisti delle squadre e sul campo.

Una squadra di esperti a bordo campo e in studio

A raccontare l’atmosfera delle grandi notti europee ci sarà Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini. A bordo campo, Alessandro Alciato e Fernando Siani raccoglieranno le prime impressioni dei protagonisti, mentre in studio si alterneranno volti noti come Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Luca Toni e Cristiana Girelli, insieme ad altri ospiti del mondo del calcio.

Le partite saranno visibili senza costi aggiuntivi, per tutti gli abbonati Amazon Prime, in live streaming e anche on demand. Una copertura completa, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo europeo più emozionante dell’anno. Resta altro che attendere i giorni in cui ci saranno queste partite che di certo entusiasmeranno il pubblico.