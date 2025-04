Gocce di gas ultra-freddo: la fisica sfida se stessa in laboratorio

È uno di quegli esperimenti che, raccontati così, sembrano usciti da un film di fantascienza: e invece è tutto vero, documentato e pubblicato. In un laboratorio europeo, un gruppo di ricercatori è riuscito a fare qualcosa che sembra sfidare la logica: trasformare un gas in gocce vere e proprie. Sì, gocce. Non stiamo parlando di vapori che si condensano o di liquidi che evaporano, ma di veri e propri gas atomici ultra-freddi che, se trattati con le giuste attenzioni, iniziano a comportarsi in un modo del tutto inaspettato: come se fossero liquidi.

La nuova frontiera quantistica?

Tutto gira intorno a un concetto familiare ma potente: la tensione superficiale. Quella forza invisibile che tiene insieme le gocce d’acqua, le bolle di sapone, persino la rugiada sulle foglie al mattino. È qualcosa che di solito associamo ai liquidi, certo non ai gas, che immaginiamo come liberi, disordinati, impossibili da “tenere insieme”. E invece, in un miscuglio ben studiato di potassio e rubidio portato a temperature vicinissime allo zero assoluto, gli atomi hanno fatto qualcosa di completamente inatteso: si sono raccolti in una piccola goccia. Una goccia di gas. Già solo questo, basterebbe a far alzare il sopracciglio a qualsiasi fisico.

Ma non è finita. I ricercatori hanno poi usato un raggio laser per stirare quella goccia, allungandola come si farebbe con un filo di miele. E qui è successa la magia: proprio come un filo d’acqua che esce da un rubinetto e si spezza in gocce, anche quel filo di gas si è frammentato. Piccole goccioline quantistiche, nate da un’instabilità nota come effetto Plateau-Rayleigh. Un fenomeno già osservato nei liquidi e perfino nell’elio superfluido, ma mai prima d’ora in un gas così rarefatto.

La scoperta non è solo un esercizio di stile o un trucco da laboratorio. Queste gocce quantistiche potrebbero rivelarsi utilissime in ambiti come la sensoristica e la simulazione quantistica. Perché, in fondo, anche nei fenomeni più bizzarri, la fisica continua a sorprenderci.