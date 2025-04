Gemini sarà accessibile direttamente dal tasto di accensione degli smartphone

L’intelligenza artificiale si prepara a diventare protagonista assoluta nell’universo Android. Google, di recente, infatti ha avviato un grande cambiamento. Ovvero, Gemini, il nuovo assistente virtuale, verrà integrato in modo ancora più profondo nei dispositivi mobili. Una delle novità più attese riguarda l’uso del tasto di accensione, che non servirà più solo per accendere o spegnere lo smartphone. Secondo le informazioni trapelate in rete, tenendo premuto il pulsante sarà possibile attivare direttamente Gemini o GeminiLive, la sua versione più avanzata.

Gemini al centro della strategia tecnologica di Google

La nuova funzionalità è stata rivelata da AssembleDebug, noto leaker che ha diffuso un video in anteprima su X (ex Twitter). Il filmato mostra una schermata che consente agli utenti di configurare il tasto di accensione in base alle loro preferenze. Sarà quindi possibile scegliere se utilizzarlo per accendere lo schermo, spegnere il dispositivo o lanciare Gemini. Si tratta di una novità che trasforma radicalmente il modo in cui interagiamo con lo smartphone. Ma che soprattutto rende ancora più evidente l’intento di Google di voler abbandonare GoogleAssistant per fare spazio a una nuova generazione di strumenti intelligenti.

Gemini però non è solo un assistente vocale. Tale tecnologia è invece un’interfaccia dinamica capace di apprendere, adattarsi e rispondere in modo naturale alle esigenze di ciascun utente. La sua presenza sarà sempre più centrale nei prodotti Google. L’azienda di Mountain View infatti, ha già annunciato che entro la fine del 2025 Google Assistant verrà ufficialmente ritirato. Così da lasciare campo libero al nuovo sistema.

Nel frattempo, gli sviluppatori stanno lavorando per una completa integrazione di Gemini in Android. Non è stata ancora comunicata una data ufficiale per il rilascio di questa funzionalità. Le prime versioni sperimentali sono però già in fase di test. L’obiettivo è quindi quello di rendere l’accesso all’IA sempre più semplice, immediato e naturale. Fino a trasformare completamente il modo in cui le persone interagiscono con i propri device.